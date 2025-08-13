Φωτιά Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα
Η πυρκαγιά στη Βόλβη εκδηλώθηκε τη Δευτέρα (11/08), ενώ αυτή στη Σκύδρα το πρωί της Τρίτης (12/08)
Οριοθετημένες είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας.
Η πυρκαγιά στο δήμος Βόλβης εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.
Η φωτιά στο Μαυροβούνι της Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση.
Και στις δύο περιοχές παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροβεστικής υπηρεσίας.
