Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε το σπίτι μου, ευτυχώς πρόλαβα πήρα τη γυναίκα μου και έφυγα»

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, οι κόποι μιας ζωής έγιναν στάχτη στο χωριό Μοιραίικα της Αχαΐας. Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος είδε το σπίτι του να παραδίδεται στις φλόγες. Η φωτιά, που έκαιγε ανεξέλεγκτη από το βράδυ της Τρίτης, πλησίαζε απειλητικά. «Πρόλαβα, πήρα τη γυναίκα μου και φύγαμε εγκαίρως», λέει στο Newsbomb.gr με φωνή που τρέμει.

Όταν επέστρεψε την επόμενη μέρα, χθες Τετάρτη 13 Αυγούστου, βρήκε μόνο μαυρισμένους τοίχους, στάχτη και αποκαΐδια στη θέση που κάποτε στεκόταν το σπίτι του.

Την ίδια ώρα, ο ξάδερφός του που μένει λίγο παρακάτω τραυματίστηκε στην προσπάθεια να σβήσει τις φλόγες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας. «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, αλλά η φωτιά ήταν πιο δυνατή. Έπρεπε να εγκαταλείψουμε», λέει, ενώ τα μάτια του γεμίζουν δάκρυα.

Οι κάτοικοι του χωριού Μοιραίικα προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής, βλέποντας τα σπίτια τους να έχουν χαθεί μέσα σε λίγα λεπτά.