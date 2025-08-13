Καταγγελία: Drone πετούσε δίπλα σε ελικόπτερο chinook που επιχειρούσε στην φωτιά στην Πάτρα

Απερισκεψία που θα μπορούσε να έχει άσχημη τροπή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου, όταν καταγράφηκε drone να πετά δίπλα από ελικόπτερο τύπου chinook την ώρα που το εναέριο μέσο συνέβαλε σε επιχείρηση κατάσβεσης ενεργού μετώπου, όπως αναφέρει το Forecast Weather σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών.

Ευτυχώς το drone δεν συγκρούστηκε με το ελικόπτερο και δεν συνέβη τίποτα χειρότερο, ωστόσο σύμφωνα με την ίδια πηγή οι Αρχές αναζητούν τον χειριστή του drone.