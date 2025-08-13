Σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα - Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα και φθορές έχουν σημειωθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο Πάτρας λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα. Η μεγάλη φωτιά που καίει στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις της Αχαΐας.

Με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε στο κομμάτι Βραχνέικα–Καμίνια, μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Ως αποτέλεσμα, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας που εξυπηρετούν τη διαδρομή Άγιος Ανδρέας–Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό των Βραχνείκων, έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία.

Προς το παρόν, τα τρένα κινούνται μόνο στο τμήμα Κιάτο-Ακράτα, ενώ εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί τα συστήματα των σηράγγων Τράπεζας και Πλατάνου.

Συνεργεία της εταιρείας συντήρησης βρίσκονται ήδη στο σημείο, προκειμένου να επισκευάσουν τις βλάβες, με εκτιμήσεις ότι η πλήρης αποκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.