Φωτιά Πάτρα: Προσαγωγή δύο υπόπτων για τη πυρκαγιά στα Συχαινά

Δύο νεαρά άτομα τα οποία εντοπίστηκαν χθες το βράδυ από γυναίκα στην περιοχή των Συχαινών, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, προσήχησαν απόψε στην Ασφάλεια Πατρών. Δίπλα τους βρέθηκε ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό.

Οταν η γυναίκα τους είδε και ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί, εξαφανίστηκαν όμως εκείνη κατάφερε να πάρει τον αριθμό κυκλοφορίας από το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν.

Το κατήγγειλε στην αστυνομία και στη συνέχεια οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους προσαγάγουν προκειμένου να ξεκινήσει η προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Tempo24.News, το μπουκάλι με το εύφλεκτο υλικό έχει περισυλλεγεί από τους αστυνομικούς και θα ταυτοποιηθεί αν έχει έρθει σε επαφή με τους δύο προσαχθέντες, από βιολογικό υλικό.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σύλληψης υπόπτων για πυρκαγιά, μετά τον 25χρονο ημεδαπό που συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας το απόγευμα της Τετάρτης (13/08).