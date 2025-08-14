Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα σε όλα τα μέτωπα – «Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα»

Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα σε όλα τα μέτωπα – «Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα»
Καλύτερη είναι η εικόνα των πύρινων μετώπων σε Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι ενεργές παραμένουν εστίες φωτιάς σε Χίο και Πάτρα. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί (14/08) στο Ξεροβόρι Ηλείας.

«Στη Ζάκυνθο, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή την στιγμή αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για τη δασοπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα», τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης.

«Στην περιοχή Γυμνότοπος, στη Φιλιππιάδα, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται οι διάσπαρτες εστίες», προσέθεσε, λέγοντας ότι για την δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεχίζεται η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανικών, στις παρυφές της Φιλιππιάδας.

Αναφορικά με το μέτωπο της Αχαΐας τόνισε η φωτιά είναι ενεργή κοντά στην περιοχή του Ρωμανού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή πετούν 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

«Στη Χίο, η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία», επισημαίνοντας ακόμη ότι η φωτιά καίει σημείο στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Για τη δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στο Ξεροβόρι Ηλείας, όπως σημείωσε, είναι σε ύφεση.

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα, αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

