Φωτιές: Σε αυτές τις περιοχές σημειώνονται μπλακ άουτ

Η επόμενη μέρα από τη φωτιά στο Κρυονέρι

Χωρίς ρεύμα παραμένουν αρκετές περιοχές λόγω των φωτιών, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στη Χίο οι ζημιές που έχουν σημειωθεί από τις φωτιές είναι αρκετές και έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 150 στύλοι. Σοβαρά είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις εξής περιοχές Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Γρηγορός, Κουρούνια, Νεννητούρια, Άγιο Γάλα, Πειραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουργιές Σπαρτούντα, Μάναγρος,, Λήμνος, Λιμνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Χωρίς ρεύμα τώρα είναι και τα Ψαρά, επειδή τροφοδοτούνται από τη Χίο. Είναι σε εξέλιξη η μεταφορά γεννήτριας για να μπορέσουν προσωρινά να τροφοδοτούνται.

Στην Αχαΐα χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές των Συχενών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω και Άνω Καστριτσίου, Βούντενη, Μπάλας, Χάραδρου, Βερναρδέικων, Αγίου Βασιλείου, Ανθούπολη και Αμπελοκήπων και στο νότιο μέτωπο χωρίς ρεύμα παραμένουν τα τμήματα Αγίου Στεφάνου, Βασιλικού Ισώματος, Θεριανού και Αχαϊκού.

Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εργολάβων. Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και στην Πρέβεζα, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Γυμνότοπο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμιλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέτσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήματα του Ριζοβουνίου. Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ.

