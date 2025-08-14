Φωτιές σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»

Μάχη με το πύρινο μέτωπο δίνει η Πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, με τις δυνάμεις της να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν δραματικές, καθώς οι φωτιές επεκτείνονται ανεξέλεγκτα σε πολλές περιοχές, κατακαίγοντας δάση, σπίτια και περιουσίες.

Στη Χίο, η κατάσταση πήρε τραγική τροπή. Η πυρκαγιά κατέβηκε μέχρι τη θάλασσα, αφήνοντας πίσω της στάχτη και καταστροφή. Οι πυροσβέστες, πλάι στους εθελοντές, πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις για να αναχαιτίσουν τις φλόγες και να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και ολόκληρους οικισμούς που κινδύνευσαν άμεσα.

Ανάμεσα σε όσους βίωσαν από κοντά την πύρινη λαίλαπα ήταν και ο ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο οποίος αυτές τις μέρες βρίσκεται στο νησί. Μέσα από μία συγκλονιστική ανάρτηση στο Instagram, περιέγραψε τα όσα έζησε, εκφράζοντας την αγανάκτηση και τη θλίψη του: «Επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα, θέλω να σας πω ότι είμαι καλά. Περάσαμε το απόγευμα σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να φτάσουμε στο χωριό.

Οι άνθρωποι σώθηκαν την τελευταία στιγμή, καταφεύγοντας στη θάλασσα. Χάθηκαν σπίτια, περιουσίες… Ένας παράδεισος καταστράφηκε, η Βόρεια Χίος δεν υπάρχει πια. Απόλυτη ανοργανωσία. Ό,τι έγινε, το έκαναν οι εθελοντές. Ντροπή».

«Φλέγεται» και η γενέτειρά του

Ο πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Έρωτας» δεν έμεινε μόνο στη Χίο. Με δεύτερο μήνυμά του, εξέφρασε την αγωνία του και για την Πάτρα τον τόπο καταγωγής του που δοκιμάζεται επίσης από τις φλόγες:

«Καίγεται η Πάτρα. Εκκένωση σε τόσες περιοχές μέσα στον αστικό ιστό. Είναι να τρελαίνεσαι… Η Πάτρα ζει τη νύχτα του Νέρωνα».