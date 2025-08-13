Φωτιά στην Αχαΐα: Περιορισμένες οι ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης

Η πυρκαγιά προκάλεσε φθορές στις διαδρομές των επισκεπτών και στα προστατευτικά στέγαστρα των μυκηναϊκών τάφων στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης στην Αχαΐα

Φωτιά στην Αχαΐα: Περιορισμένες οι ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης

Η φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης Αχαΐας

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι περιορισμένες είναι οι ζημίες από τη φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης. Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Συχαινών Πατρών, τις νυχτερινές ώρες της 12ης Αυγούστου, εισήλθε σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, τις πρώτες πρωινές ώρες, στον αρχαιολογικό χώρο, από την πλευρά του προϊστορικού οικισμού. Επεκτάθηκε ταχύτατα εντός του αρχαιολογικού χώρου και κατέκαψε τα δασικά τμήματα με την πυκνή βλάστηση (πεύκα, πουρνάρια, κλπ). Όλη η έκταση του μυκηναϊκού νεκροταφείου, οι διαδρομές επισκεπτών, ο οικισμός, ήταν πλήρως και επιμελώς αποψιλωμένα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, οι μυκηναϊκοί τάφοι δεν υπέστησαν φθορές. Από τα προστατευτικά στέγαστρα των τάφων, τα μεγαλύτερα δύο, επίσης, δεν υπέστησαν φθορές. Κάηκαν έξι μικρότερα, των οποίων η αντικατάσταση θα γίνει άμεσα, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Για την κατάσταση των καταλοίπων του οικισμού δεν υπάρχει εικόνα, διότι είναι αδύνατη η πρόσβαση, μέχρι αυτή τη στιγμή. Ανέπαφα έμειναν τα σύγχρονα κτίρια του αρχαιολογικού χώρου (εκδοτήριο εισιτηρίων, φυλάκιο, χώρος προβολών, οι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών, καθώς και το κτίριο του προσωπικού). Φθορές υπάρχουν, κατά τόπους, στις διαδρομές κίνησης των επισκεπτών. Καταστράφηκαν τα ξύλινα καθιστικά και τα μεγάλα κιόσκια στην περιοχή του οικισμού, δύο αποθήκες, η μία ήταν άδεια και στη δεύτερη φυλάσσονταν εργαλεία, υλικά και πλαστικά κιβώτια με όστρακα κεραμικής από παλαιές ανασκαφές. Όλα τα συντηρημένα κεραμικά ευρήματα των ανασκαφών είχαν μεταφερθεί, για λόγους ασφαλείας, το 2016, στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Δεδομένου ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν επιτρέπεται επί του παρόντος η προσέγγιση, θα ακολουθήσει αναλυτική απογραφή και αποτίμηση των ζημιών, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός για το κοινό, έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του. Μέχρι στιγμής, και κατόπιν διερεύνησης, δεν έχουν επισημανθεί ζημίες σε άλλους χώρους ή μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση ΥΠΠΟ.

Ο οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης, στην Αχαΐα, περιλαμβάνει σημαντικό προϊστορικό νεκροταφείο, με διάρκεια από την πρώιμη Μυκηναϊκή (17ος αι. - 16ος αι. πΧ) μέχρι την ύστερη Μυκηναϊκή περίοδο (μέσα 11ου αι. πΧ), με τύμβους, θαλαμοειδείς, θολωτούς, κιβωτιόσχημους, όπως και κτιστούς θαλαμοειδείς τάφους, των οποίων οι ανασκαφές έχουν αποδώσει πλούσια και αξιόλογα ευρήματα. Σε παρακείμενο λόφο έχει εντοπιστεί και ο προϊστορικός οικισμός της περιοχής, τα κατάλοιπα του οποίου, επίσης, εντάσσονται στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Από το σύνολο των 78 ανασκαμμένων τάφων, επισκέψιμοι είναι οι εννέα. Η μελέτη της πυρόσβεσης και της πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο ωρίμανσης.

