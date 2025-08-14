Φωτιά τώρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού στην Πάτρα

Τεράστια είναι τα προβλήματα στην Αχαΐα από τη φωτιά

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Όμως, σοβαρά είναι τα προβλήματα που δημιουργεί η ατμοσφαιρική ρύπανση από τον πυκνό καπνό που έχει οδηγήσει αρκετούς πολίτες στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα.

Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Στην Πάτρα, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ανησυχητική λόγω της καύσης μικτών υλικών. Όπως εξήγησε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στο MEGA «εκλύονται μεγάλες ποσότητες καπνού και αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά και επικίνδυνες ουσίες που προκύπτουν από την καύση τεχνητών υλικών, όπως πλαστικά, ελαστικά και μέταλλα».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Σαρηγιάννη, τα επίπεδα ρύπανσης ενδέχεται να επανέλθουν κάτω από τα όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μέσα σε περίπου τρεις ημέρες, αρκεί να μην επιδεινωθούν οι πυρκαγιές.

Με τη σειρά της και η αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου υπογραμμίζοντας πως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα, έγκυες γυναίκες και παιδιά.

«Η πρόληψη είναι το κλειδί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης, επισημαίνοντας την ανάγκη για κατάλληλη ενημέρωση και προστασία των πολιτών σε περιόδους εκτεταμένων πυρκαγιών.

