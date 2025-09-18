Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορούνταν για τη φωτιά στην Πάτρα

Την αποφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου που είχαν κατηγορηθεί για τη φωτιά στο Γηροκομείο, διέταξε ο ανακριτής Πατρών, Μιχαήλ Πηλιχός.

Η απόφαση του ανακριτή ήρθε μετά και τη θετική εισήγηση για την αποφυλάκιση των δύο εθελοντών που είχε κάνει η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη και έτσι οι νεαροί αναμένεται να επιστρέψουν επιτέλους σπίτια τους.

«Το μόνο που ζητάω είναι να τον σφίξω στην αγκαλιά μου», ανέφερε ο πατέρας του νεαρού.

Οι νεαροί παρά τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, που όλοι μιλούσαν για την αυτοθυσία με την οποία έσβηναν τις φωτιές, παρά τις γνωματεύσεις της Πυροσβεστικής που ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε αλλά όχι από εμπρησμό, είχαν προφυλακιστεί.