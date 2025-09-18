Χανιά: Ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο στην πλατεία των Δικαστηρίων

Στο φαρμακείο που διανυκτέρευε με τον ένοπλο δράστη ήρθε αντιμέτωπος ο ιδιοκτήτης φαρμακοποιός

Χανιά: Ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο στην πλατεία των Δικαστηρίων
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17/9) στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, περίπου δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, ένας άνδρας κρατώντας πιστόλι εισέβαλλε σε φαρμακείο επί της πλατείας Ελευθερίας, απέναντι από την αντιπεριφέρεια και τα δικαστήρια Χανίων το οποίο διανυκτέρευε.

Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου αντίκρισε έντρομος τον άντρα να τον απειλεί με όπλο ζητώντας του να παραδώσει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο.

Ο ένοπλος δράστης μόλις πήρε τα χρήματα και τράπηκε σε φυγή μέσα στη νύχτα με τον φαρμακοποιίο να ενημερώνει τις αστυνομικές αρχές που ερευνούν το περιστατικό προκειμένου να ταυτοποιήσουν, να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον ένολο δράστη.

