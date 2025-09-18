Μαρκόπουλο: Συνελήφθη ιερέας για εμπρησμό
Δέχτηκε «τσουχτερό» πρόστιμο το οποίο ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ
Απίστευτο περιστατικό στο Μαρκόπουλο καθώς το βράδυ της περασμένης Τετάρτης αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ιερέα για... εμπρησμό!
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA στον ιερέα επιβλήθηκε «τσουχτερό» πρόστιμο το οποίο ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ ενώ η φωτιά σημειώθηκε προ αρκετών εβδομάδων ωστόσο οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του μέσω βιντεοληπτικού υλικού.
