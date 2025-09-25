Ρέθυμνο: Με σοβαρά τραύματα 30χρονος εργάτης που υπέστη ηλεκτροπληξία σε οικοδομή

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη

Ρέθυμνο: Με σοβαρά τραύματα 30χρονος εργάτης που υπέστη ηλεκτροπληξία σε οικοδομή
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς τος μεσημέρι της στις Μελάμπες Ρεθύμνο, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με θύμα έναν εργάτη, περίπου 30 ετών.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε κωματώδη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

