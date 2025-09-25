Θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονο αγγελούδι «έσβησε» ξαφνικά

Ασύλληπτη τραγωδία στο Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας στη Φωκίδα, με ένα αγγελούδι 5 ετών να χάνει ξαφνικά τη ζωή του μετά από ίωση.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το 5χρονο παιδάκι διακομίσθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9) στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών δεν επανήλθε.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες μοιραία παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα και για αυτό κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί άμεσα η αιτία θανάτου ώστε να γνωρίζουν αν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για τη δημόσια υγεία.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο lamiareport.gr, η Πρόεδρος της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, έγινε προληπτική απολύμανση απολύμανση στο νηπιαγωγείο - παιδικό σταθμό Λιδωρικίο

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», ανέφερε η κα Λαγγουράνη - Κουτσούμπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδάκι περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε κάτι επικίνδυνο ή κακό!

Η υπόθεση ήδη έχει απασχολήσει και το ΑΤ Δωρίδας, που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

