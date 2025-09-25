Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τον τρόπο με τον οποίο ο 20χρονος Τάσος έχασε τη ζωή του

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο
Ο θάνατος του 20χρονου Τάσου, του ναυτικού που εγκλωβίστηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο Blue Star Chios, την ώρα μάλιστα που θα έπιανε βάρδια, συγκλονίζει.

Κάμερα ασφαλείας του πλοίου έχει καταγράψει τον θάνατο του νεαρού ναυτικού, καθαριστή μηχανής, ο οποίος λίγο πριν από τις 08:00 της Τετάρτης, εγκλωβίστηκε από την υδατοστεγή συρόμενη πόρτα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Blue Star Chios: Τι έδειξε η αυτοψία στο πλοίο για τον θάνατο του 20χρονου

Αυτοψία στο πλοίο «Blue Star Chios», όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός όταν παγιδεύτηκε σε βαριά συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ, πραγματοποίησε κλιμάκιο επιθεωρητών προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

Στο σημείο της τραγωδίας πραγματοποίησαν αυτοψία επιθεωρητές του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι οποίοι προχώρησαν σε προσομοίωση του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε πως τόσο η πόρτα όσο και ο συναγερμός της λειτουργούσαν κανονικά, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για να ανοίξει η πόρτα κατά 30 εκατοστά ήταν 6,7 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από το κλειστό κύκλωμα του πλοίου, προκειμένου να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο εγκλωβίστηκε ο 20χρονος στην πόρτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η Εισαγγελία Πειραιά έχει διατάξει τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτό, χθες προσήχθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του πλοίου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σήμερα η γαλανόλευκη κυματίζει μεσίστια στο «Blue Star Chios», σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του νεαρού ναυτικού, ο οποίος χθες το πρωί καταπλακώθηκε από τη βαριά πόρτα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Καθοριστικές απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να δώσει η ανάλυση του βίντεο από το εσωτερικό του πλοίου. Οι αρχές εξετάζουν εάν ο νεαρός εγκλωβίστηκε από κάποιο ρούχο του ή αν δεν υπολόγισε σωστά τον χρόνο ανοίγματος της πόρτας. Σημειώνεται ότι είχε ναυτολογηθεί στο «Blue Star Chios» μόλις πριν από δέκα ημέρες.

Πώς έγινε το δυστύχημα στο Blue Star Chios

O 20χρονος Τάσος άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησής του σε ναυτική σχολή.

Ο 20χρονος Τάσος είχε δύο μέρες πριν τον θάνατό του γενέθλια. Μάλιστα, σε μια βιντεοκλήση με φίλο του από τη Δροσιάς Ευβοίας, από όπου καταγόταν, είχε πει: «Είδες; Τα κατάφερα, τα καταφέρνω». Κι αυτό γιατί στην αρχή - προτού δηλαδή πιάσει δουλειά - πίστευε ότι ίσως να μην τα καταφέρει.

Πώς λειτουργεί η υδατοστεγής πόρτα

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτρουδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας.», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας;

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου, τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

