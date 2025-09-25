Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

Αυτός είναι ο 20χρονος Τάσος που έχασε τη ζωή του στο Blue Star Chios

Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του Α΄ μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Chios» προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου Τάσου, που ήταν μέλος του πληρώματος.

Οι δύο συλληφθέντες, που αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα (ανθρωποκτονία από αμέλεια) και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, πάντως, άνθρωποι της εταιρείας δίνουν διευκρινίσεις για την τραγωδία στο Blue Star Chios, τονίζοντας ότι ο 20χρονος Τάσος είχε προσληφθεί κανονικά και μάλιστα είχε λάβει και την ειδική εκπαίδευση για τη χρήση της υδατοστεγούς πόρτας στο πλοίο, που είχε ως αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ο 20χρονος Τάσος, που «έσβησε» δύο μέρες μετά τα γενέθλιά του, είχε σπουδάσει σε ιδιωτική σχολή μηχανικών. Είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής στις 15 Σεπτεμβρίου. «Είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση, περιλαμβανομένης και βεβαίωσης βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, με βάση τη διεθνή Σύμβαση. Με βάση αυτή τη βεβαίωση μπορούσε να ναυτολογηθεί. Προσελήφθη κανονικά στη θέση και δεν βρίσκονταν σε στάδιο εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν ήταν δόκιμος.

Με την ναυτολόγησή του στο πλοίο πέρασε την προβλεπόμενη από τον κώδικα ασφαλείας πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την εποπτεία ανώτερων αξιωματικών του σκάφους, όπως προκύπτει από έγγραφά επί του πλοίου. Η εκπαίδευση αυτή αφορούσε και στη χρήση των υδατοστεγών πορτών».

Ο 20χρονος ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη βάρδιά του, όταν συνέβη η τραγωδία, μάλιστα κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο, όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα.

Πώς λειτουργούν οι μοιραίες πόρτες

Σχετικά με τη συγκεκριμένη πόρτα ασφαλείας, πηγές από την εταιρεία διευκρινίζουν ότι, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς, η πόρτα δεν ήταν σε αυτόματη λειτουργία.

Ο χειρισμός γινόταν τοπικά από κάθε μέλος του πληρώματος που προσέρχονταν ή αποχωρούσε από το μηχανοστάσιο. Η πόρτα ανοίγει και από τις δύο πλευρές πατώντας έναν μοχλό στην κατεύθυνση open – close.

Όση ώρα ο χειριστής πιέζει τον μοχλό η πόρτα κινείται αναλόγως. Αντιστοίχως όταν δεν ασκείται πίεση στον μοχλό αυτή σταματά. Ο ναυτικός που τη χρησιμοποιεί έχει την πλήρη διαχείριση του συστήματος.

Η διαδικασία προβλέπει οι συγκεκριμένες πόρτες να ανοίγουν πλήρως και ο ναυτικός πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί το άνοιγμα προκειμένου να την περάσει.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν τηρήσει τη διαδικασία – δηλαδή ενδεχομένως επιχειρήσει να περάσει από την πόρτα πριν αυτή ανοίξει ολοκληρωτικά και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μοχλό κλεισίματος- θα μπορούσε να εγκλωβιστεί στο σημείο».

