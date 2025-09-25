Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

Ο 20χρονος ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη βάρδιά του στο Blue Star Chios, όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα 

Newsbomb

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

Αυτός είναι ο 20χρονος Τάσος που έχασε τη ζωή του στο Blue Star Chios 

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του Α΄ μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Chios» προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου Τάσου, που ήταν μέλος του πληρώματος.

Οι δύο συλληφθέντες, που αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα (ανθρωποκτονία από αμέλεια) και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, πάντως, άνθρωποι της εταιρείας δίνουν διευκρινίσεις για την τραγωδία στο Blue Star Chios, τονίζοντας ότι ο 20χρονος Τάσος είχε προσληφθεί κανονικά και μάλιστα είχε λάβει και την ειδική εκπαίδευση για τη χρήση της υδατοστεγούς πόρτας στο πλοίο, που είχε ως αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ο 20χρονος Τάσος, που «έσβησε» δύο μέρες μετά τα γενέθλιά του, είχε σπουδάσει σε ιδιωτική σχολή μηχανικών. Είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής στις 15 Σεπτεμβρίου. «Είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση, περιλαμβανομένης και βεβαίωσης βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, με βάση τη διεθνή Σύμβαση. Με βάση αυτή τη βεβαίωση μπορούσε να ναυτολογηθεί. Προσελήφθη κανονικά στη θέση και δεν βρίσκονταν σε στάδιο εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν ήταν δόκιμος.

Με την ναυτολόγησή του στο πλοίο πέρασε την προβλεπόμενη από τον κώδικα ασφαλείας πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την εποπτεία ανώτερων αξιωματικών του σκάφους, όπως προκύπτει από έγγραφά επί του πλοίου. Η εκπαίδευση αυτή αφορούσε και στη χρήση των υδατοστεγών πορτών».

Ο 20χρονος ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη βάρδιά του, όταν συνέβη η τραγωδία, μάλιστα κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο, όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα.

Πώς λειτουργούν οι μοιραίες πόρτες

Σχετικά με τη συγκεκριμένη πόρτα ασφαλείας, πηγές από την εταιρεία διευκρινίζουν ότι, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς, η πόρτα δεν ήταν σε αυτόματη λειτουργία.

Ο χειρισμός γινόταν τοπικά από κάθε μέλος του πληρώματος που προσέρχονταν ή αποχωρούσε από το μηχανοστάσιο. Η πόρτα ανοίγει και από τις δύο πλευρές πατώντας έναν μοχλό στην κατεύθυνση open – close.

Όση ώρα ο χειριστής πιέζει τον μοχλό η πόρτα κινείται αναλόγως. Αντιστοίχως όταν δεν ασκείται πίεση στον μοχλό αυτή σταματά. Ο ναυτικός που τη χρησιμοποιεί έχει την πλήρη διαχείριση του συστήματος.

Η διαδικασία προβλέπει οι συγκεκριμένες πόρτες να ανοίγουν πλήρως και ο ναυτικός πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί το άνοιγμα προκειμένου να την περάσει.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν τηρήσει τη διαδικασία – δηλαδή ενδεχομένως επιχειρήσει να περάσει από την πόρτα πριν αυτή ανοίξει ολοκληρωτικά και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μοχλό κλεισίματος- θα μπορούσε να εγκλωβιστεί στο σημείο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: Κατακόρυφη αύξηση κίνησης σε Ηράκλειο, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Στη Βέρνη για το «διπλό» που θα του… αλλάξει τη ζωή

06:36LIFESTYLE

4 σειρές ξεσηκώνουν το X και τους τηλεθεατές

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Συγκλονίζει η μητέρα της 13χρονης που υπέστη άγριο bullying: Την απείλησαν πως θα τη μαχαιρώσουν

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστικά των 10 δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβρη: Προβάδισμα της ΝΔ και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Μεγάλη έκρηξη και φωτιά σε αποθήκη στο Σουίντον – Συναγερμός στη βιομηχανική ζώνη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

06:36LIFESTYLE

4 σειρές ξεσηκώνουν το X και τους τηλεθεατές

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Στη Βέρνη για το «διπλό» που θα του… αλλάξει τη ζωή

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστικά των 10 δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβρη: Προβάδισμα της ΝΔ και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

21:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ