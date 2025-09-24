Blue Star Chios: Εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος - Γιατί τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

Αυτός είναι ο 20χρονος Τάσος που έχασε τη ζωή του στο Blue Star Chios

Ο 20χρονος Τάσος από τη Δροσιά Χαλκίδας είχε όνειρο να γίνει ναυτικός. Πήγε σε ιδιωτική σχολή στον Πειραιά, περίμενε πώς και πώς να μπει στο πλοίο, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα «έσβηνε» ξαφνικά από την υδατοστεγή πόρτα που τον συνέθλιψε μέσα στο Blue Star Chios.

Ο 20χρονος Τάσος δύο μέρες πριν γιόρτασε τα γενέθλιά του. Διασκέδαζε με φίλους του και τώρα το χωριό του, στη Δροσιά Χαλκίδας, έχει βυθιστεί στο πένθος για ένα παιδί που είχε όνειρα.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία, το Blue Star Chios βρισκόταν εν πλω και περίπου 60 λεπτά προτού φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά έγινε το μοιραίο. Η υδατοστεγής συρόμενη πόρτα του γκαράζ του καραβιού τον εγκλώβισε.

Αυτός είναι ο 20χρονος Τάσος που έχασε τη ζωή του στο Blue Star Chios

Αμέσως, σήμανε συναγερμός και μόλις το πλοίο έφτασε στον Πειραιά, ασθενοφόρο παρέλαβε τον 20χρονο και τον μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον 20χρονο καθαριστή μηχανών, όμως αυτό ήταν αδύνατο.

Γιατί η πόρτα συνέθλιψε τον 20χρονο στο Blue Star Chios

«Η υδατοστεγής πόρτα, που υπάρχει στα καράβια, όταν κλείνει, σφραγίζει για να μην μπορεί να περάσει νερό μέσα. Αυτή η πόρτα έχει δυνατότητα να ανοίξει και να κλείσει αυτόματα από τη γέφυρα. Ακόμη, μπορεί να κλείσει από κοντά με έναν μοχλό ή χειροκίνητα ή να ανοίξει με τον ίδιο τρόπο καθώς και με ένα button που βρίσκεται κοντά στην πόρτα», αναφέρει στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Μάλιστα, συνεχίζει: «Κατά την ώρα που ανοίγει και κλείνει αυτή η πόρτα ανάβει ένας φάρος και ακούγεται ένας έντονος ήχος. Αυτό δηλώνει ότι πρέπει άμεσα ή να μπεις ή να βγεις».

«Ο 20χρονος είναι πιθανό να άνοιξε την πόρτα για να περάσει και δεν πρόλαβε και η πόρτα τον πλάκωσε. Η πόρτα κλείνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και δεν μπορείς να πατήσεις να ανοίξει την ώρα που κλείνει.

«Έδωσες εντολή να κλείσει, κλείνει και ό,τι βρει μπροστά της το συνθλίβει. Όταν ανοίγει, πρέπει να περάσεις γρήγορα. Αν μαγκώσεις κάπου και δεν περάσεις γρήγορα, η πόρτα σε έχει συνθλίψει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης.

Όπως τονίζει δηλαδή ο κ. Βάλλης, δύο είναι τα σενάρια για τον θάνατό του:

Είτε να άνοιξε την πόρτα να περάσει και δεν πρόλαβε

Είτε κάπου να μάγκωσε και να τον συνέθλιψε η πόρτα

Blue Star Chios: Το συλλυπητήριο μήνυμα για τον 20χρονο Τάσο

Ανακοίνωση για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε πλοίο της Blue Star Ferries, σήμερα το πρωί Τετάρτη (24/9), στο οποίο έχασε τη ζωή του 20χρονος ναυτικός, εξέδωσε η εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή

και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας,

δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε

δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των

πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα

εκτελεστεί.

Νωρίτερα σήμερα, η εταιρεία εξέδωσε την κάτωθι:

Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Διαβάστε επίσης