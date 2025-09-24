Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Αυτός είναι ο 20χρονος που εγκλωβίστηκε από την υδατοστεγή πόρτα

Ο 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου και συνεθλίβη - Έρευνα για τα αίτια του εργατικού ατυχήματος

Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Αυτός είναι ο 20χρονος που εγκλωβίστηκε από την υδατοστεγή πόρτα
Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος όταν εγκλωβίστηκε -κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται- στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που ενώνει το ισόγειο γκαράζ του πλοίου με το μηχανοστάσιο.

Ο άτυχος νέος έκανε τα πρώτα του βήματα του στη θάλασσα καθώς είχε μόλις 10 ημέρες που εργαζόταν στο πλοίο ως καθαριστής μηχανής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8 το πρωί και ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Πειραιά. Ο νεαρός ναυτικός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφους του εγκλωβισμένος στην βαριά συρόμενη πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του 20χρονου. Ο άτυχος νεαρός διακομίσθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά φέροντας σοβαρότατα τραύματα και χωρίς τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της Blue Star για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Εικοσιτετράωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

