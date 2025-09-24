Blue Star Chios: Μόλις 10 ημέρες εργαζόταν ο 20χρονος που συνεθλίβη από την υδατοστεγή πόρτα

Ο άτυχος νεαρός υπέστη σοβαρά τραύματα όταν πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου

Blue Star Chios: Μόλις 10 ημέρες εργαζόταν ο 20χρονος που συνεθλίβη από την υδατοστεγή πόρτα

Το επιβατηγό οχηματαγωγό Blue Star Chios όπου σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του από συρόμενη πόρτα

ΕΛΛΑΔΑ
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του δυστυχήματος που σημειώθηκε εν πλω στο πλοίο Blue Star Χίος με έναν 20χρονο ναυτικό να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Ο άτυχος 20χρονος ήταν μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος και σκοτώθηκε όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που ενώνει το ισογείου γκαράζ του πλοίου με το μηχανοστάσιο.

Blue Star Χίος

Ο 20χρονος έκανε τα πρώτα του βήματα του στη θάλασσα καθώς είχε μόλις 10 ημέρες που εργαζόταν στο πλοίο ως καθαριστής μηχανής. Το δυστύχημα - οι αιτίες του οποίου είναι υπό διερεύνηση- σημειώθηκε περίπου στις 8 το πρωί και ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Πειραιά. Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφους του εγκλωβισμένος στην πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του. Ο άτυχος νεαρός διακομίσθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά φέροντας σοβαρότατα τραύματα και χωρίς τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Το επιβατηγό οχηματαγωγό Blue Star Chios όπου σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του από συρόμενη πόρτα

Τον βρήκαν οι συνάδελφοί του πάνω στην πόρτα

Ο Προέδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ, Κυπραίος Απόστολος μίλησε στο Newsbomb.gr αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.

«Δυστυχώς έχουμε ακόμα ένα τραγικό γεγονός, χάσαμε έναν συνάδελφο 20 χρονών ειδικότητας καθαριστής της μηχανής. Κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες τον εγκλώβισε η υδατοστεγής πόρτα που χωρίζει το γκαράζ με το μηχανοστάσιο. Εμείς έχουμε προκηρύξει 24ωρη απεργία στο πλοίο Blue Star Χίος και απαιτούμε να διερευνηθούν οι αιτίες που προκάλεσαν αυτό το τραγικό συμβάν και να αποδοθούν οι ευθύνες. Δυστυχώς, έχουμε άλλον έναν συνάδελφο νεκρό σε πλοίο. Αίτημά μας πάγιο ήταν και είναι να υπάρχει γιατρός στο πλοίο για να μπορεί να παράσχει τις πρώτες βοήθειες όπου τις χρειαστούν οι συνάδελφοι. Απ΄ όσο γνωρίζουμε υπήρχε γιατρός επιβαίνοντας όπου προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες», ανέφερε αρχικά ο κ Κυπραίος και συνέχισε:

«Το συμβάν έγινε περίπου στις 8 το πρωί. Τον βρήκανε οι συνάδελφοι πάνω στην πόρτα. Η πόρτα αυτή χωρίζει το γκαράζ με το μηχανοστάσιο. Κλείνει και ανοίγει με δύο τρόπους ή αυτόματα ή χειροκίνητα. Δεν γνωρίζουμε τι έγινε και το πως έγινε. Εμείς απαιτούμε να διερευνηθούν οι αιτίες και να μην θρηνήσουμε άλλον συνάδελφο».

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ ανέφερε: «Ήταν νέος στη δουλειά, από όσο γνωρίζουμε περίπου στις 10 μέρες. Ήταν στα πρώτα του βήματα ο συνάδελφος ειδικότητας καθαριστής μηχανής».

«Ήταν ένα νέο παιδί που έκανε τώρα τα πρώτα του βήματα στη θάλασσα»

Στο Newsbomb.gr μίλησε και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Γαλανόπουλος Άγγελος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα.

«Σήμερα ένας νέος συνάδελφος έχασε τη ζωή του, 20 χρονών. Ένα νέο παιδί που έκανε τα πρώτα του βήματα στη θάλασσα γιατί εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή πόρτα του γκαράζ με το μηχανοστάσιο η οποία τον συνέθλιψε», ανέφερε ο κ. Γαλανόπουλος συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Έτσι και αλλιώς στα πλοία είναι ένα επικίνδυνος χώρο εργασίας και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για κάποια συστήματα που έχουμε στο καράβι για την ασφάλειά του όπως οι υδατοστεγείς πόρτες που είναι ένα σημείο του καραβιού που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν είπαν η πρώτη φορά που βλέπουμε τις συνέπειες. Υπάρχουν και άλλα τραγικά τέτοια συμβάντα που έχουν οδηγηθεί σε τραυματισμούς και σε θανάσιμους τραυματισμούς».

Η ανακοίνωση της Blue Star για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Εικοσιτετράωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

