Αρνητικό ρεκόρ θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα το 2025 με 158 νεκρούς

Ολοένα και βαρύτερος είναι ο φόρος αίματος που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, με άλλον ένα νεαρό άνθρωπο να χάνει τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Από το 2022 έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εργαζομένων που σκοτώθηκαν, με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) να εκφράζει φόβους ότι φέτος θα ξεπεράσουμε το «μαύρο» ορόσημο των 200 θανάτων. Μέχρι και σήμερα, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 150 άνθρωποι εν ώρα εργασίας.

To 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ, καταγράφηκαν 179 θάνατοι στους χώρους εργασίας. Ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε το 2024 κατά 30 άτομα, αλλά παρέμεινε σημαντικά υψηλότερος από το 2022.

Το 2025 προμηνύεται να φτάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τους αριθμούς του 2023, καθώς μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου έχουν σημειωθεί περισσότεροι θάνατοι από όσο σε ολόκληρο το 2024, με 158 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.

