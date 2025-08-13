Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου - Φωτογραφίες
Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με θύμα έναν 53χρονο εργαζόμενο.
Ο άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε γκρεμό από ύψος περίπου 7 μέτρων ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου κοντά στην παραλία Μονοναύτης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ με τους διασώστες να κατεβαίνουν με σχοινιά στο δύσβατο σημείο όπου είχε καταλήξει ο τραυματισμένος εργαζόμενος.
Μετά την ανάσυρσή του, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ακολούθως, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.