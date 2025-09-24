Blue Star Chios: Το συλλυπητήριο μήνυμα της εταιρείας στην οικογένεια του 20χρονου

Ανακοίνωση για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε πλοίο της Blue Star Ferries, σήμερα το πρωί Τετάρτη (24/9), στο οποίο έχασε τη ζωή του 20χρονος ναυτικός, εξέδωσε η εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή

και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας,

δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε

δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των

πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα

εκτελεστεί.

Νωρίτερα σήμερα, η εταιρεία εξέδωσε την κάτωθι:

Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Εντός του πλοίου, έγινε ΚΑΡΠΑ, όμως ο νεαρός δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

