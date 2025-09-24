Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του

«Μήπως δεν αντέξω;». Αυτό αναρωτιόταν λίγες ημέρες πριν πιάσει δουλειά στα καράβια ο 20χρονος Τάσος που συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα στο πρώτο του καράβι με το Blue Star Chios.

Όπως αποκαλύπτει ξάδερφος του 20χρονου καθαριστή μηχανών, ο 20χρονος, που πριν από δύο μέρες είχε γενέθλια, είχε πρόσφατα επικοινωνήσει με βιντεοκλήση με έναν φίλο του. «Πώς είσαι;», τον είχε ρωτήσει εκείνος, με τον 20χρονο Τάσο να απαντά: «φίλε είδες; Αντέχω»...

Ο 20χρονος Τάσος, όπως είπε ο ξάδελφός του - μιλώντας στο MEGA - «όταν ξεκίνησε την εργασία του αναρωτιόταν "μήπως δεν αντέξω", αλλά τελικά είπε "αντέχω, μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ"».

Στο χωριό Δροσιά Ευβοίας, από όπου καταγόταν ο 20χρονος και ζει η οικογένειά του, φίλοι και συγγενείς του είναι συντετριμμένοι. Δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν πως έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 20χρονος, που πήγε σε ιδιωτική σχολή στον Πειραιά, ήθελε να ασχοληθεί με τη ναυτιλία. Να δουλέψει στα καράβια και στη θάλασσα που λάτρευε τόσο.

Όμως, όταν πήγαινε προς το μηχανοστάσιο του πλοίου, φέρεται να άνοιξε την πόρτα, να εισήλε και να εγκλωβίστηκε καθώς η πόρτα έκλεινε πάνω του, με αποτέλεσμα να τον συνθλίψει.

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.

Blue Star Chios: Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Στο μεταξύ, οι Οι Λιμενικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πλοιάρχου και του Α’ μηχανικού του επιβατηγού – οχηματαγωγού Blue Star Chios, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Ο άτυχος νεαρός εγκλωβίστηκε –κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται– στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που ενώνει το ισόγειο γκαράζ του πλοίου με το μηχανοστάσιο.

Ο 20χρονος έκανε τα πρώτα του βήματα στη θάλασσα, καθώς είχε μόλις 10 ημέρες που εργαζόταν στο πλοίο ως καθαριστής μηχανής.

Blue Star Ferriers: Το συλλυπητήριο μήνυμα της εταιρείας στην οικογένεια του 20χρονου

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή

και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας,

δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε

δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των

πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα

εκτελεστεί».

Νωρίτερα σήμερα, η εταιρεία εξέδωσε την κάτωθι ενημέρωση: «Σήμερα το πρωί στις 08:00, στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε –χωρίς τις αισθήσεις του– ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

