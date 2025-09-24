Blue Star Chios: Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Οι Λιμενικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πλοιάρχου και του Α’ μηχανικού του επιβατηγού – οχηματαγωγού Blue Star Chios, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Ο άτυχος νεαρός εγκλωβίστηκε –κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται– στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που ενώνει το ισόγειο γκαράζ του πλοίου με το μηχανοστάσιο.

Ο 20χρονος έκανε τα πρώτα του βήματα στη θάλασσα, καθώς είχε μόλις 10 ημέρες που εργαζόταν στο πλοίο ως καθαριστής μηχανής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:00 της Τετάρτης (24/09) κι ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Πειραιά. Ο νεαρός ναυτικός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφους του, εγκλωβισμένος στη βαριά συρόμενη πόρτα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Λόγω του εργατικού δυστυχήματος, έχει ανακοινωθεί εικοσιτετράωρη απεργία για όλα τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά που πλέουν από αυτό το λιμάνι, η οποία ξεκινά σήμερα τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο στις 00:00.

Υπάρχουν πανό πάνω στο πλοίο που κάνουν λόγο για μέτρα προστασίας και ασφάλειας των ναυτικών στα πλοία.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της εταιρείας στην οικογένεια του νεαρού

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή
και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας,
δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε
δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των
πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα
εκτελεστεί».

Νωρίτερα σήμερα, η εταιρεία εξέδωσε την κάτωθι ενημέρωση: «Σήμερα το πρωί στις 08:00, στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε –χωρίς τις αισθήσεις του– ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

