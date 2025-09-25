Blue Star Chios: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου

Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του Blue Star Chios που δείχνει πώς ο 20χρονος Τάσος έχασε τη ζωή του από την υδατοστεγή συρόμενη πόρτα 

Επιμέλεια - Βάσω Ασμανίδου

Blue Star Chios: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου
Ο 20χρονος Τάσος που έχασε τη ζωή του στο πλοίο Blue Star Chios
3'
Ο θάνατος του 20χρονου Τάσου, του ναυτικού που εγκλωβίστηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο Blue Star Chios, την ώρα μάλιστα που θα έπιανε βάρδια, συγκλονίζει.

Κάμερα ασφαλείας του πλοίου έχει καταγράψει τον θάνατο του νεαρού ναυτικού, καθαριστή μηχανής, ο οποίος λίγο πριν από τις 08:00 της Τετάρτης, εγκλωβίστηκε από την υδατοστεγή συρόμενη πόρτα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του πλοίου. Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος Τάσος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει για λίγα εκατοστά η πόρτα και στη συνέχεια ο νεαρός να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται.

Ο 20χρονος Τάσος σπούδασε σε ιδιωτική σχολή στον Πειραιά και είχε όνειρο να ασχοληθεί με την ναυτιλία, διέθετε μάλιστα και πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Πώς έγινε το δυστύχημα στο Blue Star Chios

O 20χρονος Τάσος άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησής του σε ναυτική σχολή.

Ο 20χρονος Τάσος είχε δύο μέρες πριν τον θάνατό του γενέθλια. Μάλιστα, σε μια βιντεοκλήση με φίλο του από τη Δροσιάς Ευβοίας, από όπου καταγόταν, είχε πει: «Είδες; Τα κατάφερα, τα καταφέρνω». Κι αυτό γιατί στην αρχή - προτού δηλαδή πιάσει δουλειά - πίστευε ότι ίσως να μην τα καταφέρει.

Πώς λειτουργεί η υδατοστεγής πόρτα

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτρουδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας.», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας;

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου, τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Blue Star Chios: Το συλλυπητήριο μήνυμα για τον 20χρονο Τάσο

Ανακοίνωση για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε πλοίο της Blue Star Ferries, σήμερα το πρωί Τετάρτη (24/9), στο οποίο έχασε τη ζωή του 20χρονος ναυτικός, εξέδωσε η εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή
και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας,
δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε
δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των
πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Νωρίτερα σήμερα, η εταιρεία εξέδωσε την κάτωθι:

Σήμερα το πρωί στις 8:00 (χθες) στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

