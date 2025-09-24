Blue Star Chios: Προσωρινά ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός για τον θάνατο του ναυτικού

Σε νέα αποψινή (24/09) ενημέρωση, το Λιμενικό Σώμα τόνισε πως «αναφορικά με το θάνατο 20χρονου ναυτικού εντός του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Chios Ν.Π. 10883 στον Πειραιά, οι δύο συλληφθέντες προσήχθησαν σήμερα (24/09) στην εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης».

Το χρονικό της τραγωδίας μέσα στο πλοίο

Μόλις είχε αρχίσει η βάρδια του νεαρού καθαριστή μηχανής. Λίγο πριν από τις 08:00, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εγκλωβίστηκε, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές.

Σε αυτό φαίνεται ο άτυχος νεαρός να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται μέσα, σύμφωνα με το MEGA.

O 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας, όπερ σημαίνει ότι μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση, ωστόσο, έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα, βάσει του ρεπορτάζ.

«Αντέχω, μπορώ» – Η συγκλονιστική τελευταία επικοινωνία του νεαρού με φίλο του

«Μήπως δεν αντέξω;», αναρωτιόταν λίγες ημέρες πριν «πιάσει» δουλειά στα καράβια ο Τάσος που συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα του Blue Star Chios.

Όπως αποκαλύπτει ξάδελφός του, ο 20χρονος, ο οποίος πριν από 2 μέρες είχε γενέθλια, είχε πρόσφατα επικοινωνήσει μέσω βιντεοκλήσης με έναν φίλο του. «Πώς είσαι;», τον είχε ρωτήσει εκείνος, με τον Τάσο να απαντά: «Φίλε, είδες; Αντέχω».

Στη Δροσιά της Εύβοιας, από όπου καταγόταν ο νεαρός και ζει η οικογένειά του, όλοι είναι συντετριμμένοι.

Λόγω του εργατικού δυστυχήματος, έχει ανακοινωθεί εικοσιτετράωρη απεργία για όλα τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά που πλέουν από αυτό το λιμάνι, η οποία ξεκινά σήμερα τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο στις 00:00.

Υπάρχουν πανό πάνω στο πλοίο που κάνουν λόγο για μέτρα προστασίας και ασφάλειας των ναυτικών στα πλοία.

