Κίνηση: Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία

«Μπλοκαρισμένη» είναι η Αττική Οδός εξαιτίας φορτηγού που ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της Λαμίας.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία η οποία έκλεισε για τουλάχιστον μισή ώρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα για να μεταφέρει το φορτηγό προκειμένου να απευλευθερωθεί η έξοδος και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, η οποία ωστόσο θα πάρει αρκετή ώρα μέχρι να ομαλοποιηθεί.

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα η ουρά των αυτοκινήτων εκτείνεται μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου.

Δείτε στην παρακάτων εικόνα το σημείο που ακινητοποιήθηκε το φορτηγό.

Το σημείο που ακινητοποιήθηκε το φορτηγό. Newsbomb.gr

Δείτε επίσης βίντεο από το σημείο:

Δείτε την ενημέρωση της Αττικής Οδού για το συμβάν.

