Κίνηση: Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία
Ουρές χιλιομέτρων στο σημείο
«Μπλοκαρισμένη» είναι η Αττική Οδός εξαιτίας φορτηγού που ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της Λαμίας.
Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία η οποία έκλεισε για τουλάχιστον μισή ώρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.
Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα για να μεταφέρει το φορτηγό προκειμένου να απευλευθερωθεί η έξοδος και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, η οποία ωστόσο θα πάρει αρκετή ώρα μέχρι να ομαλοποιηθεί.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα η ουρά των αυτοκινήτων εκτείνεται μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου.
Δείτε στην παρακάτων εικόνα το σημείο που ακινητοποιήθηκε το φορτηγό.
Δείτε επίσης βίντεο από το σημείο:
Δείτε την ενημέρωση της Αττικής Οδού για το συμβάν.