Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συγκλόνισε την Ηγουμενίτσα, όταν ένας 11χρονος μαθητής τραυματίστηκε θανάσιμα, καθώς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της πόλης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των πεζών και των μαθητών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 11χρονος προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο κατά την επιστροφή του από το σχολείο, όταν διερχόμενο ΙΧ όχημα τον χτύπησε με μεγάλη δύναμη.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Ηγουμενίτσας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις προσπάθειες των ιατρών.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό γεγονός.

Η διερεύνηση επικεντρώνεται στα αίτια του ατυχήματος, όπως η ταχύτητα του οχήματος, ο φωτισμός και οι συνθήκες ορατότητας, καθώς και αν τηρήθηκαν οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας από όλες τις πλευρές.