Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Την μετακίνηση του «πυρήνα» των καταιγίδων από την θάλασσα στην ξηρά καταγράφουν οι ανανεωμένοι χάρτες της επερχόμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας το Σαββατοκύριακο.

Η επιδείνωση αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής, όμως το βράδυ του Σαββάτου και ολόκληρη η Κυριακή συνθέτουν ένα επικίνδυνο διάστημα όπου ενδέχεται να πέσουν μεγάλα ύψη βροχής σε συγκεκριμένες περιοχές. Σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται σε μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας, στα νησιά του κεντρικού Ιονίου, στην Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία και τη Μεσσηνία.

Οι ανανεωμένοι χάρτες, που δημιουργούνται βάσει προγνωστικών μοντέλων ευρωπαϊκών οργανισμών δείχνουν πως η χώρα μας θα επηρεαστεί ιδίως το Σάββατο και την Κυριακή.

Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται να βρέξει στα βορειοδυτικά, το κεντρικό Ιόνιο αλλά και στη δυτική Πελοπόννησο.

Το Σάββατο, οι βροχές θα επεκταθούν καλύπτοντας σταδιακά περισσότερες περιοχές, με όλο και μεγαλύτερη ένταση.

Το βράδυ του Σαββάτου, όπως δείχνει ο παρακάτω χάρτης, θα βρέχει αρκετά στην Ήπειρο και στη δυτική Πελοπόννησο.

Αργότερα ωστόσο, πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να πλήξουν τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, ενώ θα βρέχει σε όλα τα δυτικά.

Η ένταση των φαινομένων θα συνεχίσει αμείωτη μέχρι το πρωί της Κυριακής, γεγονός που σημαίνει ότι επί σχεδόν 12 ώρες θα βρέχει ασταμάτητα σε ένα μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας.

Πότε θα βρέξει στην Αττική

Ενώ στη δυτική Ελλάδα θα βρέχει ασταμάτητα από το Σάββατο, το πρωί της Κυριακής, η εμβέλεια της κακοκαιρίας μεγαλώνει και τότε αναμένεται να πλήξει και την Αττική.

Όπως δείχνει ο χάρτης, στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, βροχές θα επηρεάζουν όλη τη δυτική και κεντρική Ελλάδα: Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και ολόκληρη η Πελοπόννησος.

Και ο επόμενος χάρτης, που απεικονίζει την πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή, στις 8 το πρωί, δείχνει πως ναι μεν οι περιοχές που επηρεάζονται περιορίζονται ελαφρώς νοτιότερα, ένας πολύ ισχυρός «πυρήνας» καταιγίδων θα βρίσκεται εκείνη την ώρα πάνω από τη νοτιοδυτική Μεσσηνία.

Προοδευτικά, η ένταση και το εύρος της κακοκαιρίας αναμένεται να περιοριστούν ακόμη περισσότερο.

Ωστόσο, ακόμη και τη Δευτέρα, βροχές θα πλήξουν πολλές περιοχές στα δυτικά της χώρας.

Μαρουσάκης: Αναμένονται «ακραία επικίνδυνα φαινόμενα»

Για «ακραία επικίνδυνα φαινόμενα» το ερχόμενο Σαββατοκύριακο προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως σημειώνει ο γνωστός μετεωρολόγος, από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Ανησυχητικό θεωρεί ο ίδιος το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή - Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό). Από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα!».

