Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

Απότομη και επικίνδυνη η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για «ακραία επικίνδυνα φαινόμενα».

Όπως σημειώνει ο γνωστός μετεωρολόγος, από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή - Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).

2. Από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.
Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

3. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.
Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα!»

«Κόκκινος» συναγερμός για 4+4 περιοχές

Η χώρα μπαίνει σε περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, η πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για ισχυρές καταιγίδες περιλαμβάνει Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ζάκυνθο.

Στη δεύτερη γραμμή βρίσκονται Κεφαλονιά, Ιθάκη, Αρκαδία και Αιτωλοακαρνανία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο, όπου αναμένονται προβλήματα στην ακτοπλοΐα λόγω θυελλωδών ανέμων.

Από το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση κατά 6-8 βαθμούς, με τον καιρό να γίνεται πιο ψυχρός και άστατος σε όλη τη χώρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στο Ιόνο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

