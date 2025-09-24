Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

Γιατί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει πως ελπίζει όλο αυτό το νερό να πέσει στη θάλασσα

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής
Προ των πυλών φαίνεται πως είναι η πρώτη μεγάλη κακοκαιρία του φθινοπώρου, καθώς από την Παρασκευή, το Σάββατο αλλά ιδιαίτερα την Κυριακή αναμένονται στη χώρα μας σφοδρές βροχοπτώσεις.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, βάσει των μέχρι στιγμής προγνώσεων, βρίσκεται η δυτική Ελλάδα, ειδικά τα νησιά του κεντρικού Ιονίου, η Αιτωλοακαρνανία και η δυτική Πελοπόννησος, περιοχές οι οποίες αναμένεται να δεχθούν μεγάλους όγκους νερού την Κυριακή.

H ιστοσελίδα Meteociel, που αξιοποιεί τα μετεωρολογικά δεδομένα από πολλά μοντέλα καιρού (όπως το GFS, το ECMWF και άλλα) δημιουργώντας χάρτες καιρού για όλη την Ευρώπη, αναφέρει πως η χώρα μας θα επηρεαστεί από το πρωί της Πέμπτης, με βροχές στα ηπειρωτικά βορειοδυτικά.

pempti-vroxi.jpg

Την Παρασκευή αναμένονται ήπια φαινόμενα ιδίως στη Μαγνησία.

paraskevi-vroxi.jpg
paraskevi-vroxi-apogevma.jpg

Κατόπιν, το Σάββατο, οι βροχές μετακινούνται νοτιότερα, πλήττοντας τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, ειδικά στη Μεσσηνία.

savvato-mesimeri.jpg

Την Κυριακή, όμως, η κατάσταση επιδεινώνεται σημαντικά καθώς, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, μέχρι στιγμής, η κακοκαιρία θα πλήξει το Ιόνιο με μεγάλη ένταση. Το πρωί της Κυριακής, ο «πυρήνας» των καταιγίδων εκτιμάται πως θα βρίσκεται στην Ηλεία, ενώ προοδευτικά θα μετακινείται βορειότερα, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.

kyriaki-ksimeromata.jpg
1758728310099-125597153-kyriaki-proi.jpg
kyriaki-mesimeri.jpg
kyriaki-vrady.jpg

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα»

Η ατμοσφαιρική διάταξη τύπου Rex blocking φαίνεται πως φέρνει όχι μόνο δροσιά, αλλά και ισχυρούς ανέμους και έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως επισημαίνει με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας;

Καλό μεσημέρι!

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!».

