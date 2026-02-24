Βόλος: Έκλεισε σχολικό γυμναστήριο μετά από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε μαθητή

Έκλεισε προσωρινά σχολικό γυμναστήριο στον Βόλο, μετά το εντοπισμό κρούσματος ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή δημοτικού.

Το παιδί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συμμετείχε το Σάββατο σε προπόνηση αθλητικού συλλόγου στο γυμναστήριο και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε η διάγνωση.

Οι γονείς ενημέρωσαν άμεσα το σχολείο του παιδιού και τον αθλητικό σύλλογο και η ενημέρωση διαβιβάστηκε άμεσα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποφάσισε το προσωρινό κλείσιμο του γυμναστηρίου και την απολύμανση του χώρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Ο χώρος αναμένεται να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υγιεινής.

Ο μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται καλή.

