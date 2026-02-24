Toyota: Δημιουργία 2ου Circular Factory στην Πολωνία για 20.000 οχήματα ετησίως
Η Toyota ενισχύει τη στρατηγική της για την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ενός δεύτερου Circular Factory, αυτή τη φορά στο Walbrzych της Πολωνίας.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η νέα επένδυση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της εταιρείας να μειώσει το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα των οχημάτων της και να επιταχύνει τη μετάβαση προς την πλήρη ουδετερότητα άνθρακα τα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σε ισχύ τέθηκαν οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Ντόναλντ Τραμπ
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ποιο μοντέλο κυριάρχησε στις ευρωπαϊκές πωλήσεις Ιανουαρίου;
10:13 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ