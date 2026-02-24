Ζελένσκι: «Ο Πούτιν δεν πέτυχε τους στόχους του – Δεν λύγισε τους Ουκρανούς»

Σε έναν απολογισμό των τεσσάρων χρόνων πολέμου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους που έθεσε με την εισβολή. Η Ρωσία ξεκίνησε για μία επιχείρηση κατάληψης της Ουκρανίας που θα διαρκούσε από ημέρες έως μερικές εβδομάδες και τέσσερα χρόνια μετά ο ρωσικός στρατός ακόμη βρίσκεται στο ουκρανικό μέτωπο.

«Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς τέσσερα χρόνια από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε την τριήμερη επίθεσή του για την κατάληψη του Κιέβου», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Telegram.

«Και αυτό λέει πολλά για την αντίστασή μας, για τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία έχει πολεμήσει όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε ο Ζελένσκι. Εξήγησε ότι πίσω από τα λόγια του «στέκονται εκατομμύρια άνθρωποι μας, τεράστιο θάρρος, απίστευτα σκληρή δουλειά, επιμονή και ο μακρύς δρόμος που έχει διανύσει η Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου [2022]».

«Κοιτώντας πίσω στην αρχή της εισβολής και αναλογιζόμενοι το σήμερα, έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε: υπερασπιστήκαμε την ανεξαρτησία μας, δεν χάσαμε την κρατική μας υπόσταση. Ο Πούτιν δεν πέτυχε τους στόχους του», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

«Δεν λύγισε τους Ουκρανούς, δεν κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Διατηρήσαμε την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Δόξα στην Ουκρανία!», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Θέλω ο Τραμπ να μείνει στο πλευρό μας»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN τόνισε ότι θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος να μείνει στο πλευρό του καθώς συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ρωσική εισβολή.

Τόνισε ότι πιστεύει πως ο Αμερικανός ηγέτης και η ομάδα του «θέλουν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο». Σε ερώτηση τι θέλει να ακούσει από την ομιλία του Τραμπ σήμερα ο Ζελένσκι απάντησε: «Θέλω να μείνει στο πλευρό μας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης για την επικοινωνία του με τις ΗΠΑ και είπε για τις διαπραγματευτικές ομάδες: «Έχουμε καλή επικοινωνία μεταξύ της ομάδας μας και της αμερικανικής ομάδας».

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του θέλουν πραγματικά να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

