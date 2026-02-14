Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της: Έχω πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μου

Σε νέο χειρουργείο θα υποβληθεί η «χρυσή» ολυμπιονίκης, Λίντσεϊ Βον που μοιράστηκε πληροφορίες για την πορεία της υγείας της.

Η Αμερικανίδα σκιέρ αποκάλυψε ότι είναι «ακινητοποιημένη» μετά από δύο σοβαρά ατυχήματα σε διάστημα λιγότερο από 10 ημέρες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Βον νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Τρεβίζο της Ιταλίας.

«Νιώθω πολύ τυχερή. Έχω γύρω μου τόσους πολλούς ανθρώπους που πραγματικά με έχουν βοηθήσει να το ξεπεράσω. Απλώς θέλω να πω ευχαριστώ», είπε η αθλήτρια. Και συνέχισε: «Ήταν μερικές δύσκολες ημέρες στο νοσοκομείο. Έχω έναν πολύ πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μου».

Όπως εξήγησε αύριο θα χειρουργηθεί εκ νέου και αν όλα πάνε καλά θα μπορέσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Πίσω στην πατρίδα της θα χρειαστεί να υποβληθεί σε ένα ακόμη χειρουργείο.

Η Βον κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό. Πρώτος στόχος πρέπει να είναι να κρατήσει το πόδι της, μετά τη φρικτή πτώση που υπέστη, σύμφωνα με εξειδικευμένο χειρουργό στη Γαλλία. Μάλιστα οι γιατροί επισημαίνουν πως τέτοιου είδους τραυματισμοί παρατηρούνται συνήθως σε μοτοσικλετιστές μετά από τροχαία ατυχήματα.

Η 41χρονη Αμερικανίδα θρύλος του αλπικού σκι υπέστη «σύνθετο κάταγμα κνήμης» και ακούστηκε να ουρλιάζει από τον πόνο στην πίστα, κατά τη διάρκεια του τελικού της κατάβασης στους Milan Cortina Winter Olympics, μετά το σοκαριστικό της ατύχημα.

