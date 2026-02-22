Σεισμός ανοικτά της Ρόδου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23:19, 120 χλμ στα ανοικτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 120 χλμ Νοτιοανατολικά της Καταβιάς Ρόδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ.