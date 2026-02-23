Σεισμός 3,4 Ρίχτερ βόρεια της Σάμου – Αισθητός στο νησί

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (23/2), στις 06:21, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις βόρειες ακτές της Σάμου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,8 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 15 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά του Βαθέος Σάμου.

3,5 από το EMSC

H αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 9 χλμ., και επίκεντρο τα 11 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά του Βαθέος Σάμου.

Σύμφωνα με αναφορές, ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Σάμου.