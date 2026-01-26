Μεθυσμένος οδηγός πατινιού έπεσε σε μπλόκο της Τροχαίας και συνελήφθη
Σε έλεγχο αλκοτέστ που υποβλήθηκε ο οδηγός, το αλκοολόμετρο έβγαλε ένδειξη 0.90mg, με το όριο να είναι το 0.25mg.
Άλλος ένας οδηγός πατινιού πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να του περάσουν χειροπέδες.
Σε έλεγχο αλκοτέστ που υποβλήθηκε ο οδηγός, το αλκοολόμετρο έβγαλε ένδειξη 0.90mg, με το όριο να είναι το 0.25mg. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν ενώπιον των Αρχών.
Σύμφωνα με τον ANT1, πρόκειται για έναν μεσήλικα, αργεντινικής υπηκοότητας, ο οποίος ζει μόνιμα στην Ελλάδα.
