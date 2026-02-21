Ο Willie Colón, τραγουδιστής και μουσικός της σάλσα, πέθανε σε ηλικία 75 ετών

Ο Willie Colón, ο διακεκριμένος τραγουδιστής και μουσικός της σάλσα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και καταξιωμένου μουσικού, Willie Colón. Έφυγε ήρεμα από τη ζωή σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του, παραθέτοντας φωτογραφία του τραγουδιστή, γραμμένη τόσο στα ισπανικά όσο και στα αγγλικά.

«Παρότι θρηνούμε την απουσία του, χαιρόμαστε για το διαχρονικό δώρο της μουσικής του και τις πολύτιμες αναμνήσεις που δημιούργησε και θα ζουν για πάντα».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Η οικογένειά μας είναι βαθιά ευγνώμων για τις προσευχές και τη στήριξή σας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο πένθους. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας καθώς διαχειριζόμαστε την απώλειά μας».

Αν και τα αίτια θανάτου του δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι νοσηλεύτηκε στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Colón, γεννημένος ως William Anthony Colón Román, ήταν μουσικός που αγκάλιασε σε όλη του τη ζωή την πορτορικανική του καταγωγή, μεγαλώνοντας στο Σάουθ Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Ως παιδί έμαθε ισπανικά από τη γιαγιά του, Antonia (Toña).