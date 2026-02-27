Πάτρα: Μεθυσμένος άντρας ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην Πάτρα, όταν διασώστης του ΕΚΑΒ δέχθηκε επίθεση την ώρα που προσπαθούσε να προσφέρει βοήθεια.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε καφενείο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου είχε κληθεί ασθενοφόρο για παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.gr, ένας άνδρας που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είναι γνωστός στις Αρχές για παλαιότερα περιστατικά, επιτέθηκε στον διασώστη και τον χτύπησε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία. Στην περιοχή έσπευσαν τρία περιπολικά καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση.

Τόσο ο διασώστης όσο και ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκαν στο Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών. Ο διασώστης προχώρησε σε μήνυση για ξυλοδαρμό, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.

