Διάχυτη ικανοποίηση στο Μαξίμου για τη συνάντηση του Γεραπετρίτη με τον Ρούμπιο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο και για μία ακόμα φορά επισφραγίστηκε η στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά το τέλος της συνάντησης που διήρκησε κάτι λιγότερο από μισή ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη δεύτερη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, μέσα στο τελευταίο έτος, χαρακτηρίζοντάς την «εποικοδομητική».

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι έχει τακτικές συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο «τόσο για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο κρατών, όσο και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις».

Χαρακτήρισε δε τον Ρούμπιο ως «εξαιρετικά καλό γνώστης των περιφερειακών θεμάτων και ιδίως εκείνων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο».

Διάχυτη ικανοποίηση στην κυβέρνηση

Ικανοποίηση για τη συνάντηση υπάρχει και στο Μέγαρο Μαξίμου, που χαρακτήρισε τη συνάντηση μεταξύ των δύο διπλωματών «εξαιρετική».

Κυβερνητικοί κύκλοι εστίασαν στο γεγονός ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης έγινε ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών που γίνεται δεκτός στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και αυτή ήταν η πρώτη φορά που Ευρωπαίος συναντάται με τον κορυφαίο Αμερικανό διπλωμάτη στην Ουάσινγκτον δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο. Το γεγονός αυτό από μόνο του, επιβεβαιώνει τη σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες τα τελευταία χρόνια, που καθιστούν την Ελλάδα ως τον κορυφαίο εταίρο των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Τέλος, από το Μαξίμου έλεγαν ότι η ΝΟΤΑΜ που απέστειλε η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Ελλάδας με την Chevron ήταν αναμενόμενη, με τους γείτονες κατά την πάγια τακτική τους να εγείρουν θέματα, που δεν υφίστανται και δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Στο ανώτατο δυνατό σημείο οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ

Ο Έλληνας διπλωμάτης επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά ότι «οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται στο ανώτατο δυνατό σημείο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Σε ό,τι αφορά τις ευρωατλαντικές σχέσεις, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο νέο δυναμικό περιβάλλον. Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στη σχέση αυτή, και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προωθήσουμε τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση.

Σε ό,τι αφορά στις περιφερειακές εξελίξεις, συνομιλήσαμε για τα θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η Υποσαχάρια Αφρική - όλες εκείνες οι περιοχές, στις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται παγκόσμιοι κίνδυνοι» δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Κλείνοντας έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα είναι ισχυρός «παίκτης» κι όχι παρατηρητής των εξελίξεων. «Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά. Με όραμα για την πατρίδα μας, με σθένος και δύναμη, χωρίς ηττοπάθεια, με αυτοπεποίθηση».