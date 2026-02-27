«Πνίγηκε» στις ακρίδες η Σαχάρα – Το φαινόμενο που απειλεί καλλιέργειες και κτηνοτροφία

Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο αλλά ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο βρέθηκαν οδηγοί που διέσχιζαν τη Σαχάρα, όταν τεράστια σμήνη ακρίδων άρχισαν να προσκρούουν στα οχήματά τους, δημιουργώντας εικόνες που παρέπεμπαν σε σκηνές φυσικής καταστροφής.

Βίντεο που κατέγραψε ο Σαλάχ Αμπντελχάντι δείχνει το αυτοκίνητό του να περνά μέσα από πυκνό σύννεφο εντόμων. «Περάσαμε από αρκετά έντονα σμήνη και καταγράψαμε το χειρότερο», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που οι ακρίδες κάλυπταν τα οχήματα.

Η εικόνα μπορεί να ειναι εντυπωσιακή, όμως το φαινόμενο προκαλεί σοβαρή ανησυχία για τις επιπτώσεις του στην αγροτική παραγωγή. Τα σμήνη ακρίδων μπορούν να καταστρέψουν μέσα σε λίγες ώρες εκτεταμένες καλλιέργειες, αφήνοντας αγρότες χωρίς σοδειά και κτηνοτρόφους χωρίς ζωοτροφές. Με τη βοήθεια των ανέμων, είναι ικανές να διανύσουν έως και 160 χιλιόμετρα την ημέρα, επεκτείνοντας γρήγορα το πεδίο καταστροφής.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι ακρίδες της ερήμου συγκαταλέγονται στα πιο καταστροφικά μεταναστευτικά παράσιτα παγκοσμίως, καθώς μπορούν να απειλήσουν την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρων περιοχών.