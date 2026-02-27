Ψαρόπουλος για Τέμπη: Δεν είναι αποδεκτός ο όρος θανάτου «απανθράκωση»-Τι είπε για αιτήματα συγγενών

Σύμφωνα με τον ίδιο τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί,

Ψαρόπουλος για Τέμπη: Δεν είναι αποδεκτός ο όρος θανάτου «απανθράκωση»-Τι είπε για αιτήματα συγγενών
Μια μέρα πριν από την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα μαζί με άλλα 56 άτομα, απάντησε εκ νέου για τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων.

«Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα στο κατηγορητήριο. 27 επιβάτες απανθρακώθηκαν, οι υπόλοιποι 30; Έχει γραφτεί ότι απανθρακώθηκαν αλλά αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα», σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον ίδιο τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί, ενώ για τα αιτήματα των οικογενειών διευκρίνισε: Είναι 11 και όχι 9 ή 5, ο κ. Φλωρίδης υπολογίζει κάποιες ανακλήσεις. Κάποιοι δεν θέλουν εκταφές με τον τρόπο που ορίζει η Εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας

Σημείωσε επίσης ότι καταστράφηκε βιολογικό υλικό από όλα τα θύματα. «Έγιναν εξετάσεις που δεν είναι οι εξετάσεις αυτές που ζητάγαμε εμείς και δεν αποδείχτηκε τίποτα. Οι ιατροδικαστές ελαφρά τη καρδία έγραψαν απανθράκωση, δεν είναι αποδεκτός όρος θανάτου» .

Τέλος σήμερα ο Αντώνης Ψαρόπουλος σχολίασε για το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού:

«Είναι προσωπική της επιλογή. Εγώ δεν θα κατέβω σε πολιτική δράση. Η κυρία Καρυστιανού έχει επιλέξει έναν πολιτικό δρόμο, θα κριθεί»

