28 Φλεβάρη - Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Ποιοι θα απεργήσουν – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Snapshot Την 28η Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις σε πάνω από 95 σημεία της Ελλάδας και 25 πόλεις του εξωτερικού για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας στον ΗΣΑΠ, το Τραμ και τον ΟΑΣΘ, ενώ οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο προχωρούν σε 24ωρη απεργία με διακοπή όλων των δρομολογίων.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλα τα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τα θύματα της τραγωδίας και απαιτώντας την τήρηση των κανόνων ασφάλειας.

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα την ίδια ημέρα, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12:00.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η δίκη για την τραγωδία ξεκινά στις 23 Μαρτίου και τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των υποδομών και των πολιτικών που ευθύνονται για τα εργατικά δυστυχήματα.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Συνδικάτα, σωματεία και οργανώσεις καλούν το Σάββατο σε απεργιακές κινητοποιήσεις, διαμηνύοντας «να μην ξεχαστούν τα Τέμπη» και να δικαιωθούν τα θύματα.

Οι περισσότερες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 12:00 το μεσημέρι σε κεντρικά σημεία των πόλεων, ενώ ορισμένες θα ξεκινήσουν από τις 11:00. Ήδη έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε 95 σημεία της Ελλάδας, ενώ υπάρχουν καλέσματα και σε 25 πόλεις του εξωτερικού.

Αναλυτικά τα καλέσματα στις πόλεις της Ελλάδας

Αθήνα: Σύνταγμα (12:00)

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)

Πάτρα: Πλ. Γεωργίου (11:00)

Λάρισα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ηράκλειο: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Βόλος: Παραλία (12:00)

Ιωάννινα: Περιφέρεια (12:00)

Χανιά: Πλ. Αγοράς (11:00)

Υπόλοιπη Ελλάδα (Αλφαβητικά):

Αγ. Νικόλαος: Πλατεία (12:00)

Αγρίνιο: Πλ. Αγρινίου (12:00)

Αίγιο: Αγ. Λαύρας (11:00)

Αλεξάνδρεια: Πν. Κέντρο (12:00)

Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο (12:00)

Αλιβέρι: Πεζόδρομος (11:00)

Αλμυρός: Κεντρική πλατεία (12:00)

Αμαλιάδα: Πλ. Αγίου Αθανασίου (11:00)

Αμύνταιο: Πλ. Αγ. Κων/νου (12:00)

Αμφιλοχία: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Άμφισσα: Πλ. Ησαΐα (12:00)

Άνδρος: Γαύριο (12:30)

Άργος: Πλ. Αγ. Πέτρου (12:00)

Αργοστόλι: Πλ. Βαλλιάνου (12:00)

Αριδαία: Πλ. Σέστσκου (11:00)

Άρτα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Βάρδα: Δημαρχείο (11:00)

Βέροια: Πλ. Δημαρχείου (12:00)

Γιαννιτσά: Πλ. ΕΠΟΝ (1/03, 11:00)

Γρεβενά: Πλ. Αιμιλιάνου (13:30)

Δράμα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Έδεσσα: Πάρκο Καταρρακτών (12:00)

Ελασσόνα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ζάκυνθος: Περιφέρεια (12:00)

Ηγουμενίτσα: Δημαρχείο (12:00)

Θάσος: Πλ. Ηρώων (12:00)

Θήβα: Κεντρική πλατεία (11:00)

Ιεράπετρα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Ιερισσός: Ιερισσός (12:00)

Ικαρία: Πλ. Ευδήλου (12:00)

Ιστιαία: Πλατεία (11:00)

Καβάλα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Καλαμάτα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Καλαμπάκα: Σταθμός (20:00)

Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο (10:30)

Καρδίτσα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Καρλόβασι: Πλ. Καρλοβάσου (12:00)

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία (11:00)

Καστοριά: Αντιπεριφέρεια (12:00)

Κατερίνη: Πλ. Ελευθερίας (12:00) & Κεντρ. Πλ. (19:00)

Κέρκυρα: Πόρτα Ριάλα (12:00)

Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου στο Αργοστόλι (12:00)

Κιλκίς: Πλ. Ειρήνης (12:00)

Κοζάνη: Πλ. Νίκης (12:00)

Κομοτηνή: Κεντρική πλατεία (11:30)

Κόρινθος: Περιβολάκια (12:00)

Κως: Πλ. Ελευθερίας (10:30)

Λαμία: Πλ. Πάρκου (12:00)

Λέρος: Πλ. Πλατάνου (12:00)

Λευκάδα: Πλ. Αγ. Μηνά (12:00)

Λήμνος: Λιμάνι Μύρινας (12:00)

Λιβαδειά: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Μαντούδι: Πλατεία (11:00)

Μεσολόγγι: Πρωτοδικείο (12:00)

Μονεμβασιά: Πλατεία (12:00)

Μυτιλήνη: Πλ. Σαπφούς (12:00)

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά (12:00)

Νάουσα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Ναύπακτος: Πλ. Φαρμάκη (12:00)

Ναύπλιο: Δημαρχείο (18:30)

Νικήτη: Δημαρχείο (17:00)

Ξάνθη: Κεντρική πλατεία (12:00)

Ορεστιάδα: Κεντρική πλατεία (12:00)

Πολύγυρος: Πλ. Δημαρχείου (12:00)

Πρέβεζα: Δικαστήρια (11:00)

Πτολεμαΐδα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Πύλος: Πλατεία Τριών Ναυάρχων (12:00)

Πύργος: Κεντρ. Πλ. (11:00)

Ρέθυμνο: Αγν. Στρατιώτη (12:00)

Ρόδος: Δημαρχείο (12:00)

Σάμος: Πλ. Πυθαγόρα (12:00)

Σαντορίνη: Πλ. Φηρών (12:00)

Σέρρες: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Σητεία: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Σκόπελος: Παραλία (12:00)

Σκύδρα: Πλ. Δημοκρατίας (11:00)

Σπάρτη: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Σύρος: Πλ. Μιαούλη (11:30)

Τρίκαλα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Τρίπολη: Πλ. Πετρινού (12:00)

Τύρναβος: Κεντρική πλατεία (12:00)

Φάρσαλα: Κεντρική πλατεία (12:00)

Φλώρινα: Πλ. Μόδη (12:00)

Φούρνοι: Πλατεία (12:00)

Χαλκίδα: Δικαστήρια (12:00)

Χίος: Πλ. Βουνακίου (12:00)

Ωρωπός: Λιμάνι (17:00)

Τα καλέσματα στο εξωτερικό

Βρυξέλλες: Πρεσβεία Ελλάδας (13:00)

Λονδίνο: Πρεσβεία (12:00)

Παρίσι: Pl. Republique (15:00)

Βερολίνο: Πρεσβεία (12:00)

Στουτγκάρδη: Schlossplatz (17:00)

Κολωνία: Rudolf-Platz (17:00)

Μιλάνο: Piazza Castello (12:00)

Μαδρίτη: Pl. Santa Gema (17:00)

Βαρκελώνη: Arc de Triomf (12:00)

Γενεύη: Pl. des Nations (15:00)

Χάγη: Lange Voorhout (12:00)

Πράγα: Náměstí Mίru (12:00)

Δουβλίνο: The Spire (12:00)

Στοκχόλμη: Humlegarden (15:00)

Γκέτεμποργκ: Jarntorget (18:00)

Εδιμβούργο: Princes Str (12:00)

Λίβερπουλ: Derby Sq (12:00)

Μάντσεστερ: St. Peter's Sq (14:00)

Μπαθ: Bath Abbey (11:00)

Ντάρλινγκτον: High Row (13:00)

Οξφόρδη: Balliol College (16:00)

Λευκωσία: Πλ. Ελευθερίας (17:00)

Τορόντο: Pape Ave (1/03, 16:30)

Μελβούρνη: Προξενείο (17:00)

Schongau: Marienplatz (14:00)

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στην γραμμή 1 του Μετρό, πρώην ΗΣΑΠ, αλλά και το Τραμ.

Συγκεκριμένα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, ώστε να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στη μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.

Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας θα πραγματοποιήσουν και οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, μετά από την 24ωρη απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Από τις δύο στάσεις εργασίας εξαιρούνται τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία θα κυκλοφορούν κανονικά. Κανονικά, επίσης, θα εκτελεστούν τα δρομολόγια της νυχτερινής γραμμής Ν1 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν το Σάββατο και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με τη Hellenic Train δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

Δεμένα τα πλοία το Σάββατο

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης 00:01 και ώρα λήξης 24:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΝΟ, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την «ημέρα που συμπληρώνονται 3 χρονιά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας».

Όπως τονίζει το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών η «Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ».

Απεργία από την ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που εργάζονται την ημέρα εκείνη, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

«Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων, της συστηματικής απαξίωσης των δημόσιων υποδομών που ευθύνονται για το δυστύχημα, της πολιτικής που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα.

Καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ - ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ!

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!»

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Η κύρια δίκη ξεκινά λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου».

Το ΕΚΑ επισημαίνει ακόμη πως «πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εγκλήματα είναι πολλά: Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και πυρκαγιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι χώροι εργασίας, οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, με 201 εργατικά δυστυχήματα μόνο το 2025».