Ο ιερέας που τοποθέτησε ρολά ασφαλείας σε ναό του Κορυδαλλού μιλά στο Newsbomb - «Φοβόμαστε πολύ»

Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά κλοπών με ιερούς ναούς να βρίσκονται στο στόχαστρο θρασύτατων διαρρηκτών οι οποίοι δεν έχουν στην κυριολεξία…ούτε ιερό ούτε όσιο.

Ο Κορυδαλλός είναι μια από τις περιοχές της Αττικής που τον τελευταίο χρόνο έχει πληγεί επανειλημμένα από τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, με τους ιερείς να έχουν θορυβηθεί και να ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους θωράκισης των ναών τους.

Η πρώτη εκκλησία που τοποθέτησε ρολά για να προφυλαχθεί από διαρρήξεις

Ο πατέρας Γρηγόριος, προϊστάμενος ιερέας του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου στον Κορυδαλλό έχει ζήσει παραπάνω από μία φορά την εκκλησία που διακονεί να πέφτει θύμα διάρρηξης.

Μη μπορώντας άλλο να βλέπει «τον Οίκο του Θεού να βεβηλώνεται», προχώρησε σε μία πρωτοπόρα λύση προκειμένου να οχυρώσει τον ναό που υπηρετεί και να τον προστατεύσει από αυριανούς εγκληματίες, τοποθετώντας προστατευτικά ρολά.

Όπως αναφέρει στο Newsbomb.gr, «αυτή ήταν η μόνη λύση για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του ναού».

«Τον περασμένο Μάρτιο διέρρηξαν τον ναό, κόβοντας με τροχό τα κάγκελα της πόρτας. Μπήκαν μέσα έσπασαν το κρύσταλλο στην εικόνα της Παναγίας, πήραν τα πάντα και έφυγαν. Είχε ξανασυμβεί ένα παρόμοιο περιστατικό και σε άλλες εκκλησίες της περιοχής. Δεν πήγαινε άλλο. Ο συναγερμός που είναι τοποθετημένος ναι μεν χτύπησε και για αυτό σπεύσαμε άμεσα, αλλά δεν προστατεύει από τέτοιες εγκληματικές ενέργειες», αναφέρει ο ίδιος.

Εικόνες από τη διάρρηξη του ναού / Πηγή: Newsbomb

«Θεωρήσαμε ότι η μόνη λύση ήταν η τοποθέτηση αυτών των ρολών ασφαλείας, τα οποία κατεβαίνουν μόνο τις βραδυνές ώρες. Το οφείλουμε και στον Θεό και στους ενορίτες μας να διατηρήσουμε την ασφάλεια του ναού. Όπως φροντίζουμε να ασφαλίσουμε το σπίτι μας, οφείλουμε να ασφαλίσουμε και τον οίκο του Θεού», προσθέτει στο Newsbomb.gr.

«Ο κόσμος όχι μόνο δεν μας έχει χαρακτηρίσει αρνητικά, αλλά μας έχει επαινέσει για αυτή την πρωτοβουλία. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να προφυλαχτούμε. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να σπάσουν τα σίδερα στις πόρτες και τα παράθυρα. Πλέον νιώθουμε και εμείς ασφαλείς».

