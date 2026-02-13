Η πρώτη εκκλησία στην Ελλάδα που τοποθέτησε προστατευτικά ρολά για την αντιμετώπιση κλοπών

Μία διάρρηξη που σημειώθηκε το 2025 σε εκκλησία στον Κορυδαλλό οδήγησε έναν ιερέα σε μία απρόσμενη απόφαση: να τοποθετήσει προστατευτικά ρολά στον ιερό ναό.

Οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό της εκκλησίας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε συναγερμός, καθώς έκοψαν με τροχό την πόρτα και στη συνέχεια τη μεταλλική προστατευτική σιδεριά. Αφού εισέβαλαν, αφαίρεσαν χρυσαφικά και τάματα από εικόνα της Παναγίας.

Για να αντιμετωπιστούν οι ληστείες, αποφασίστηκε ότι η μόνη λύση είναι η τοποθέτηση ρολών.

Τα ρολά κλείνουν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και ανοίγουν ξανά στις 7:00 το πρωί, ώστε να μην επηρεάζεται η καθημερινή λειτουργία της εκκλησίας.

Ο ιερέας πρόσθεσε ότι τον Μάιο συνελήφθη ένας 30χρονος για κλοπές ταμάτων και χρυσαφικών σε ναούς της περιοχής, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση ότι πρόκειται για τον δράστη που είχε παραβιάσει τον δικό τους ναό.

