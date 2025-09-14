Σίκινος: Aγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Σοκ στην τοπική κοινωνία - Εξετάζεται το σενάριο διαφυγής με σκάφος

Αναστάτωση επικρατεί στη Σίκινο έπειτα από κλοπή που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, παραμονή της εορτής του Σταυρού, στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιερόσυλοι αφαίρεσαν τάματα μεγάλης χρηματικής αξίας από την εικόνα, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή που ο ναός είχε αδειάσει μετά τη λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεκάδες πιστοί είχαν αφήσει τα τάματά τους στην εικόνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο. Ωστόσο, λίγο αργότερα έγινε αντιληπτό πως πολλά από αυτά έλειπαν, γεγονός που προκάλεσε άμεσο συναγερμό.

Οι έρευνες των αρχών

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο οι επιτήδειοι να αφαίρεσαν τα τάματα και να διέφυγαν γρήγορα από το νησί με σκάφος.

Η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι αυτή την περίοδο η Σίκινος έχει περιορισμένο αριθμό επισκεπτών και τουριστών, κάτι που ενδέχεται να βοήθησε τους δράστες να περάσουν απαρατήρητοι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι μιλούν για «ιερόσυλη πράξη»,

