Υπόθεση Επστάιν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, και η σύζυγός του και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, συμφώνησαν να προσέλθουν για να καταθέσουν ενώπιον επιτροπής έρευνας του αμερικανικού κοινοβουλίου για την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Η απόφαση ελήφθη ενώ υπήρχε το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές συνέπειες για παρακώλυση του έργου του Κογκρέσου, λόγω της προηγούμενης άρνησής τους να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά από πολύμηνη αντιπαράθεση.

Ο Μπιλ Κλίντον γνώριζε τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, αλλά αρνήθηκε ότι γνώριζε για τα σεξουαλικά του αδικήματα και λέει ότι διέκοψε την επαφή πριν από δύο δεκαετίες. Δεν είναι σαφές πότε θα πραγματοποιηθούν οι καταθέσεις, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου από τότε που το έκανε ο Τζέραλντ Φορντ το 1983.

Και οι δύο Κλίντον λένε ότι παρείχαν στην επιτροπή ένορκες δηλώσεις και έχουν ήδη παράσχει τις «περιορισμένες πληροφορίες» που είχαν για τον εκλιπόντα παιδόφιλο.Το ζεύγος είχε απορρίψει την κλήτευση ως «τίποτα περισσότερο από ένα τέχνασμα για να φέρει σε δύσκολη θέση τους πολιτικούς αντιπάλους, όπως έχει διατάξει ο πρόεδρος Τραμπ».

«Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη, δεν το κάνατε. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, δεν σας ενδιαφέρει. Αλλά ο πρώην πρόεδρος και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί» ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπός τους, Άνχελ Ουρένια, απαντώντας σε μήνυμα των Ρεπουμπλικανών της επιτροπής που απαίτησε το ζευγάρι να προσέλθει να καταθέσει όσον αφορά στις σχέσεις που είχε ο Μπιλ Κλίντον στο παρελθόν με τον Επστάιν.

Ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για αδικοπραγία από επιζώντες της κακοποίησης του Επστάιν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για τη δράση του. Τα αρχεία καταγραφής του ιδιωτικού τζετ του Επστάιν δείχνουν ότι ο Κλίντον πραγματοποίησε τέσσερις διεθνείς πτήσεις το 2002 και το 2003.

Ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται επίσης στο ακίνητο του εκλιπόντος χρηματοδότη σε φωτογραφίες που συγκαταλέγονται σε μια σειρά από αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μία φωτογραφία δείχνει τον πρώην πρόεδρο να κολυμπάει σε μια πισίνα και μια άλλη τον δείχνει ξαπλωμένο ανάσκελα με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του σε κάτι που μοιάζει με τζακούζι.

Όταν δημοσιεύθηκαν οι φωτογραφίες τον Δεκέμβριο ήταν δεκαετίες πριν, είπε ο εκπρόσωπός του και ο Κλίντον είχε σταματήσει να σχετίζεται με τον Επστάιν πριν έρθουν στο φως τα εγκλήματά του. Οι Κλίντον απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, τον περασμένο μήνα, επικρίνοντας τον χειρισμό του στην έρευνα για τον Έπσταϊν.

«Οι αποφάσεις που έχετε λάβει και οι προτεραιότητες που έχετε θέσει ως πρόεδρος σχετικά με την έρευνα για τον Επστάιν έχουν εμποδίσει την πρόοδο στην αποκάλυψη των γεγονότων σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης», ανέφερε η επιστολή. Πρόσθεσαν: «Δεν υπάρχει καμία εύλογη εξήγηση για αυτό που κάνετε εκτός από την κομματική πολιτική».

Ο Κόμερ είχε προηγουμένως σημειώσει ότι οι κλητεύσεις προς τους Κλίντον εγκρίθηκαν με διακομματική ψηφοφορία και είπε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». «Επικοινωνούσαμε με τη νομική ομάδα του προέδρου Κλίντον εδώ και μήνες, δίνοντάς τους ευκαιρίες να έρθουν, να μας δώσουν μια μέρα, και συνεχίζουν να καθυστερούν, να καθυστερούν και να καθυστερούν», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι.

