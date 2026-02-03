Υπόθεση Επστάιν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο

To ζεύγος Κλίντον συμφώνησε να καταθέσει για την υπόθεση Επστάιν καθώς πλησιάζει η ψηφοφορία που θα τους καταδικάσει για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Υπόθεση Επστάιν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο

O Τζέφρι Έπσταΐν με τον Μπιλ Κλίντον

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, και η σύζυγός του και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, συμφώνησαν να προσέλθουν για να καταθέσουν ενώπιον επιτροπής έρευνας του αμερικανικού κοινοβουλίου για την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Η απόφαση ελήφθη ενώ υπήρχε το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές συνέπειες για παρακώλυση του έργου του Κογκρέσου, λόγω της προηγούμενης άρνησής τους να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά από πολύμηνη αντιπαράθεση.

clinton.jpg

Ο Μπιλ Κλίντον γνώριζε τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, αλλά αρνήθηκε ότι γνώριζε για τα σεξουαλικά του αδικήματα και λέει ότι διέκοψε την επαφή πριν από δύο δεκαετίες. Δεν είναι σαφές πότε θα πραγματοποιηθούν οι καταθέσεις, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου από τότε που το έκανε ο Τζέραλντ Φορντ το 1983.

Και οι δύο Κλίντον λένε ότι παρείχαν στην επιτροπή ένορκες δηλώσεις και έχουν ήδη παράσχει τις «περιορισμένες πληροφορίες» που είχαν για τον εκλιπόντα παιδόφιλο.Το ζεύγος είχε απορρίψει την κλήτευση ως «τίποτα περισσότερο από ένα τέχνασμα για να φέρει σε δύσκολη θέση τους πολιτικούς αντιπάλους, όπως έχει διατάξει ο πρόεδρος Τραμπ».

clinton.jpg

«Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη, δεν το κάνατε. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, δεν σας ενδιαφέρει. Αλλά ο πρώην πρόεδρος και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί» ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπός τους, Άνχελ Ουρένια, απαντώντας σε μήνυμα των Ρεπουμπλικανών της επιτροπής που απαίτησε το ζευγάρι να προσέλθει να καταθέσει όσον αφορά στις σχέσεις που είχε ο Μπιλ Κλίντον στο παρελθόν με τον Επστάιν.

Ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για αδικοπραγία από επιζώντες της κακοποίησης του Επστάιν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για τη δράση του. Τα αρχεία καταγραφής του ιδιωτικού τζετ του Επστάιν δείχνουν ότι ο Κλίντον πραγματοποίησε τέσσερις διεθνείς πτήσεις το 2002 και το 2003.

clinton.jpg

Ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται επίσης στο ακίνητο του εκλιπόντος χρηματοδότη σε φωτογραφίες που συγκαταλέγονται σε μια σειρά από αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μία φωτογραφία δείχνει τον πρώην πρόεδρο να κολυμπάει σε μια πισίνα και μια άλλη τον δείχνει ξαπλωμένο ανάσκελα με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του σε κάτι που μοιάζει με τζακούζι.

Όταν δημοσιεύθηκαν οι φωτογραφίες τον Δεκέμβριο ήταν δεκαετίες πριν, είπε ο εκπρόσωπός του και ο Κλίντον είχε σταματήσει να σχετίζεται με τον Επστάιν πριν έρθουν στο φως τα εγκλήματά του. Οι Κλίντον απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, τον περασμένο μήνα, επικρίνοντας τον χειρισμό του στην έρευνα για τον Έπσταϊν.

«Οι αποφάσεις που έχετε λάβει και οι προτεραιότητες που έχετε θέσει ως πρόεδρος σχετικά με την έρευνα για τον Επστάιν έχουν εμποδίσει την πρόοδο στην αποκάλυψη των γεγονότων σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης», ανέφερε η επιστολή. Πρόσθεσαν: «Δεν υπάρχει καμία εύλογη εξήγηση για αυτό που κάνετε εκτός από την κομματική πολιτική».

Ο Κόμερ είχε προηγουμένως σημειώσει ότι οι κλητεύσεις προς τους Κλίντον εγκρίθηκαν με διακομματική ψηφοφορία και είπε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». «Επικοινωνούσαμε με τη νομική ομάδα του προέδρου Κλίντον εδώ και μήνες, δίνοντάς τους ευκαιρίες να έρθουν, να μας δώσουν μια μέρα, και συνεχίζουν να καθυστερούν, να καθυστερούν και να καθυστερούν», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:39ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Υπόθεση Δουρή: Η αποτρόπαια ιστορία του πατέρα που κακοποίησε και σκότωσε τον γιο του

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 1 δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις από το Χάρβαρντ απαιτεί ο Τραμπ - Το δημοσίευμα που τον εξόργισε

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Μετά την Ουκρανία, ανοίγει τον «φάκελο» Ιράν - Ποιος είναι ο «μετρ» των επικίνδυνων αποστολών του Τραμπ

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Φονική χειμερινή καταιγίδα στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σφοδρές χιονοπτώσεις - Βίντεο

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στο Δημόσιο - Συγκέντρωση και πορεία για την επαναφορά των δώρων

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα συλλεκτικό Nissan Skyline αλλάζει χέρια για ποσό ρεκόρ

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Παρολίγον τραγωδία σε πολυσύχναστο σημείο -Έπεσαν ζαρντινιέρες από μπαλκόνι

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (3/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Επστάιν

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις πολλών ταχυτήτων για ελεύθερους επαγγελματίες - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (3/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη Σίνδο

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Σάρζα των ΗΑΕ ο Χάρης Δούκας: «Ενισχύεται περαιτέρω το διεθνές κύρος και η αναγνωρισιμότητα της»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται λασποβροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το διπλό κύμα κακοκαιρίας

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός στον ΣΚΑΪ: «Ψεύτικο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Λόρα: Τρία χρόνια σιωπής, μια φυγή - αίνιγμα και οι σκιές μιας οικογένειας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άρση μονιμότητας στο Δημόσιο: Από την ασπίδα προστασίας στην εποχή της αξιολόγησης - Τι ισχύει σήμερα, τι αλλάζει

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη Σίνδο

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Παρολίγον τραγωδία σε πολυσύχναστο σημείο -Έπεσαν ζαρντινιέρες από μπαλκόνι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σε απόγνωση κάτοικοι και ιδιοκτήτες εξοχικών στον Αγιόκαμπο – «Πλημμυρίσαμε 4η φορά»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις πολλών ταχυτήτων για ελεύθερους επαγγελματίες - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ