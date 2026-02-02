Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του

Νέα mails αποκαλύπτουν ότι η πρώην δούκισσα του Γιορκ επισκέφτηκε τον Τζέφρι Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2009, μόλις πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του από φυλακή στη Φλόριντα, όπου είχε εκτίσει ποινή 12 μηνών και είχε τεθεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Μάλιστα, η Σάρα Φέργκιουσον είχε πάρει μαζί της τις δύο κόρες της, Μπεατρίς και Ευγενία.

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

Ο ίδιος ο Έπσταϊν επιβεβαίωσε τη συνάντηση σε email προς την τότε σύντροφό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, στις 28 Ιουλίου 2009, γράφοντας: «Η Ferg και τα δύο κορίτσια ήρθαν χθες». Η ίδια η Φέργκιουσον είχε στείλει την προηγούμενη μέρα email στον Έπσταϊν για να κανονίσει τη συνάντηση: «Σε ποια διεύθυνση να έρθουμε; Θα είμαστε εγώ, η Μπεατρίς και η Ευγενία. Θα φάμε μαζί το μεσημέρι;».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα mails, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη βίλα του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς, όπου ο παιδόφιλος τους σέρβιρε λαζάνια λαχανικών από Παριζιάνο σεφ. Αργότερα, ο Έπσταϊν αναφέρθηκε στη συνάντηση σε αλληλογραφία του 2011, κατηγορώντας τη Φέργκιουσον ότι δεν τον υπερασπίστηκε δημόσια μετά την καταδίκη του και επισημαίνοντας ότι ήταν «η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή μου με τις δύο κόρες της στο πλευρό της».

Η τέως δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον / AP

Οι νέες αποκαλύψεις ανήκουν σε ένα σύνολο άνω των τριών εκατομμυρίων εγγράφων που δημοσίευσε πρόσφατα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλα emails φαίνεται να δείχνουν προσπάθειες του Έπσταϊν να κανονίσει συναντήσεις μεταξύ των πριγκιπισσών και της θετής του κόρης, Celina Dubin, κόρης του δισεκατομμυριούχου Glenn Dubin.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει σοκ και αναστάτωση στις πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία, με πηγές κοντά τους να δηλώνουν στο Daily Mail ότι αισθάνονται «αποτροπιασμένες και ντροπιασμένες» από τα emails της μητέρας τους μετά την καταδίκη του Έπσταϊν για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών.

Η Σάρα Φέργκιουν με την πριγκίπισσα Μπεατρίς/ AP

Άλλα μηνύματα αναφέρονται στη σεξουαλική ζωή της Ευγενίας και επιβεβαιώνουν ότι η Φέργκιουσον είχε πάρει τις κόρες της για μεσημεριανό με τον Έπσταϊν, ενώ ήταν ακόμα έφηβες.

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα

Σάλος έχει προκληθεί στη Βρετανία με νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ -στο πλαίσιο της δημοσίευσης των αρχείων-εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν- στις οποίες φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπα Άντριου) να είναι γονατισμένος πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έδωσε κάποια εξήγηση για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό για το πότε ακριβώς τραβήχτηκαν. Σε δύο από τις εικόνες, ο πρώην πρίγκιπας φαίνεται να αγγίζει την κοιλιά της γυναίκας, ενώ στην τρίτη κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Οι στενές σχέσεις του πρώην πρίγκιπα με τον Έπσταϊν

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης τη στενή σχέση του ατιμασμένου χρηματοδότη με κύκλους της βρετανικής ελίτ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται email ανάμεσα στον Έπσταϊν και ένα πρόσωπο που αναφέρεται ως «The Duke» («Ο Δούκας») – ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ – στα οποία γίνεται λόγος για δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, «όπου υπάρχει πολλή ιδιωτικότητα».

Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν προσφέρεται να γνωρίσει τον «Δούκα» με μία 26χρονη Ρωσίδα.

Τα email φέρουν την υπογραφή «A», με υπογραφή που φαίνεται να αναγράφει «HRH Duke of York KG». Ανταλλάχθηκαν τον Αύγουστο του 2010, δύο χρόνια μετά την ομολογία ενοχής του Έπσταϊν για την εξαγορά ανήλικης.

Σε αυτά, ο Έπσταϊν φαίνεται να ενημερώνει τον τότε πρίγκιπα ότι έχει «μία φίλη που νομίζω ότι θα μπορούσες να απολαύσεις ένα δείπνο μαζί της». Τότε ανέφερε κάποιες ημερομηνίες για τη συνάντηση και είπε στον Άντριου ότι πρόκειται για μία 26χρονη Ρωσίδα η οποία «είναι όμορφη, έμπιστη και ναι έχει το email σου».

«Φυσικά είμαι στη Γενεύη μέχρι το πρωί της 22ας αλλά θα ήμουν πανευτυχής να την δω. Θα φέρνει ένα μήνυμα από εσένα; Σε παρακαλώ δώσε της τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με καλέσει», έγραψε ο Άντριου στην απάντησή του.

Σε άλλα μηνύματα ο Άντριου καλούσε τον Σεπτέμβριο του 2010 τον Τζέφρι Επστάιν για μία ιδιωτική επίσκεψη στο Μπάκιγχαμ.

Το email του Επστάιν στον Άντριου Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Ορισμένα από τα email που δημοσιοποιήθηκαν φαίνεται να είναι μεταξύ του Έπσταϊν και της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του Άντριου.

Σε email με ημερομηνία 4 Απριλίου 2009, το οποίο υπογράφεται «Με αγάπη, Σάρα, η Κοκκινομάλλα!!», αναφέρεται ότι θα βρισκόταν στο Παλμ Μπιτς και ήθελε να πιουν τσάι μαζί. Το μήνυμα συνεχίζεται με αναφορές σε ιδέες για την εταιρεία της Φέργκιουσον, Mother’s Army.

Η πρώην Δούκισσα της Υόρκης αναφέρεται στον Έπσταϊν ως «αγαπημένε μου, θεαματικέ και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι», τον αποκαλεί «θρύλο» και γράφει: «Είμαι τόσο περήφανη για εσένα».

Την περίοδο εκείνη, ο Έπσταϊν τελούσε ακόμη υπό κατ’ οίκον περιορισμό για την καταδίκη του το 2008.

Η εμφάνιση του Έλον Μασκ στα έγγραφα και η απάντησή του

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης email μεταξύ του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και του Έπσταϊν.

Ο Μασκ, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη στην υπόθεση, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Έπσταϊν τον είχε προσκαλέσει στο νησί του, αλλά ότι εκείνος αρνήθηκε.

Ωστόσο, τα νέα email δείχνουν ότι ο Μασκ είχε συζητήσει περισσότερες από μία φορές το ενδεχόμενο να ταξιδέψει εκεί, μεταξύ άλλων το 2012, όταν ρώτησε τον Έπσταϊν: «Ποια μέρα/νύχτα θα γίνει το πιο άγριο πάρτι στο νησί σου;».

Σε email του Νοεμβρίου 2012, ο Έπσταϊν ρωτά πόσα άτομα θα χρειαστούν μεταφορά με ελικόπτερο στο νησί και ο Μασκ απαντά ότι θα ήταν μόνο η -τότε- σύζυγός του, Ταλαούλα Ράιλι.

Σε άλλο email, ανήμερα των Χριστουγέννων του 2012, ο Μασκ ρωτά αν ο χρηματοδότης έχει προγραμματίσει κάποιο πάρτι, καθώς – όπως γράφει – χρειάζεται να «ξεσκάσει».

«Δούλεψα στα όρια της παράνοιας φέτος και, μόλις τα παιδιά μου επιστρέψουν σπίτι μετά τα Χριστούγεννα, θέλω πραγματικά να βγω σε πάρτι στο Σεν Μπαρτς ή αλλού και να ξεσαλώσω», αναφέρει, προσθέτοντας ότι μια «ήρεμη εμπειρία σε νησί» είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αναζητά.

Σε άλλα email, στα τέλη του 2013, ο Μασκ και ο Έπσταϊν συζητούν εκ νέου επίσκεψη στο νησί και οργανώνουν ημερομηνίες και μετακινήσεις. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Μασκ τελικά επισκέφθηκε ποτέ το νησί του Έπσταϊν.

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Δείχνει κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν με ένα πρόσωπο καθισμένο στην αγκαλιά του. Καταγράφηκε από τις αρχές στις 12 Αυγούστου 2019, κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του στο νησί Little St. James, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους U.S. Department of Justice

Σε απάντηση στα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν, ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καλά ότι κάποια αλληλογραφία που αντάλλαξε με τον Έπσταϊν «θα μπορούσε να παρερμηνευθεί και να χρησιμοποιηθεί από τους επικριτές μου για να δυσφημήσουν το όνομά μου».

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Κανείς δεν πίεσε περισσότερο από μένα για να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία του Επστάιν και είμαι χαρούμενος που τελικά αυτό συνέβη.

Είχα ανταλλάξει πολύ λίγη αλληλογραφία με τον Επστάιν και αρνήθηκα επανειλημμένες προσκλήσεις να πάω στο νησί του ή να πετάξω με το «Lolita Express» του, αλλά γνώριζα πολύ καλά ότι κάποια αλληλογραφία που αντάλλαξα μαζί του θα μπορούσε να παρερμηνευθεί και να χρησιμοποιηθεί από τους επικριτές μου για να δυσφημίσουν το όνομά μου.

Δεν με νοιάζει αυτό, αλλά με νοιάζει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να διώξουμε ποινικά όσους διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα μαζί με τον Επστάιν, ειδικά όσον αφορά την αποτρόπαια εκμετάλλευση ανηλίκων κοριτσιών».

Δείτε την ανάρτησή του:

Νέα φωτογραφία του Κλίντον σε συναυλία με τον Επσταϊν

Μια από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, και τον Τζέφρι Έπσταϊν στα παρασκήνια μιας συναυλίας των Rolling Stones στο Χονγκ Κονγκ το 2003.

Ένας εκπρόσωπος του πρώην Αμερικανού προέδρου έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν ότι ο Κλίντον πραγματοποίησε τέσσερα ταξίδια με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν το 2002 και το 2003, ενώ, από την πλευρά τους, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι ταξίδεψε έως και 26 φορές.

Ο Κλίντον έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Επστάιν.

Δείτε την φωτογραφία:

Το 2019, ένας εκπρόσωπος του Κλίντον δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει τίποτα για τα φρικτά εγκλήματα για τα οποία ο Τζέφρι Επστάιν ομολόγησε την ενοχή του στη Φλόριντα πριν από μερικά χρόνια, ή για εκείνα για τα οποία κατηγορήθηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη».

Το αφροδίσιο του Μπιλ Γκέιτς και οι «χυδαίοι και ψευδείς» ισχυρισμοί

Εκπρόσωπος του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, απάντησε χαρακτηρίζοντας «χυδαίους» τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στα νέα αρχεία, μεταξύ των οποίων και ότι είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, χαρακτηρίζοντάς τους «απολύτως παράλογους και εντελώς ψευδείς».

Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζέφρι Επστάιν σε νέα φωτογραφία από τα αρχεία της υπόθεσης Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Δύο email, με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2013, φαίνεται να έχουν συνταχθεί από τον Έπσταϊν, ωστόσο δεν είναι σαφές αν εστάλησαν ποτέ στον Γκέιτς. Και τα δύο προέρχονται από τον λογαριασμό email του Έπσταϊν και επιστρέφουν στον ίδιο λογαριασμό. Δεν εμφανίζεται email που να συνδέεται με τον Γκέιτς και τα μηνύματα δεν φέρουν υπογραφή.

Φωτογραφία του Μπιλ Γκέιτς που είχε δημοσιευθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, στις αρχές Ιανουαρίου

Το ένα είναι γραμμένο ως επιστολή παραίτησης από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και παραπονείται για την ανάγκη προμήθειας φαρμάκων για τον Γκέιτς «ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες».

Το δεύτερο, που ξεκινά με το «αγαπητέ Μπιλ», κατηγορεί τον Γκέιτς ότι διέκοψε τη φιλία τους και περιλαμβάνει ισχυρισμούς περί απόπειρας συγκάλυψης σεξουαλικώς μεταδιδόμενης λοίμωξης, ακόμη και από την τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ποζάρουν για μια φωτογραφία στις 1 Φεβρουαρίου 2019, στο Κέρκλαντ της Ουάσινγκτον. AP

«Οι ισχυρισμοί αυτοί – από έναν αποδεδειγμένα ψεύτη και δυσαρεστημένο άνθρωπο – είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς», δήλωσε εκπρόσωπος του Γκέιτς στο BBC.

Και πρόσθεσε: «Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν επειδή δεν είχε πια σχέση με τον Γκέιτς και τα άκρα στα οποία ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να παγιδεύσει και να συκοφαντήσει».

